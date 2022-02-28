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    • Teknoloji
    • 01.03.2022 00:38
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    • 01.03.2022 00:38
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    ABD'li Meta'dan Rusya'ya kısıtlama: RT ve Sputnik listede

    Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken ABD'li Mark Zuckerberg'in yönettiği, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan flaş bir karar geldi. Meta'nın Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağı öğrenildi.

    ABD’li Meta’dan Rusya’ya kısıtlama:

    Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken ABD'li Mark Zuckerberg'in yönettiği, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan Rusya'ya karşı kısıtlama kararı geldi.

    Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

    Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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    Haberler Teknoloji ABD'li Meta'dan Rusya'ya kısıtlama: RT ve Sputnik listede
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