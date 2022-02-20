Facebook'ta taciz skandalı! Şirket yöneticisi Jeren Miles'ın 13 yaşındaki çocuğa yaptığı cinsel...

Ancak iddialara göre adam çocuğa Ohio'daki bir otel adresi de verdi. Bu iddiaların üzerine de Miles adresi verdiğini itiraf etti. Ayrıca Miles ile 13 yaşındaki çocuğun otel odasında görüştüğü kareler de ortaya çıktı.

Meta ise yaptığı açıklamada yönetici Miles'ın işine son verdiğini açıkladı.