Koç, NFT oluşturmanın zor bir süreç olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben konuşmaya başladığımda çekilen bu fotoğraf, Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye çevrildi bile. Gördüğünüz gibi bu zor bir süreç değil, biz bunları yapabiliyorsak sizler çok daha iyisini yapabilirsiniz. Biraz matematik, biraz yazılım bilgisi biraz da merakınız varsa bu teknolojiye dair çok daha iyi projeler geliştirebilirsiniz. Bugün burada Türkiye'nin ilk 'NFT'ye Giriş' dersine başlangıç yapma şansı bulduğum için çok mutluyum."

Ders sonunda NFT'nin hala Türkçe bir karşılığının olmadığına dikkati çeken Koç, bu konuda gençlerin önerilerine çok değer verdiğini ve Twitter hesabında bir anket başlattığını dile getirdi.