Crytek'in Ocak ayının sonlarında yaptığı Crysis 4 paylaşımı büyük heyecan yarattı. Crysis 4 fragmanının paylaşılmasıyla birlikte oyunseverler detayları merak ediyor. Milyonlarca kişi oyunun çıkacağı tarihi bekliyor. Peki, Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
CRYSİS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Crysis 4 oyununun çıkış tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi. Oyunun sistem gereksinimlerine dair bir detay da henüz duyurulmadı.
İşte Crytek tarafından yapılan açıklama:
"Evet, yeni bir Crysis oyunu geliyor!
Bu haberi size iletmekten çok mutlu ve heyecanlıyız ve ileride neler olduğuna dair daha fazla ayrıntı açıklamak için gerçekten sabırsızlanıyoruz.
Şu anda oyun geliştirmenin ilk aşamalarında, bu yüzden henüz biraz zaman alacak, ancak gelecek için çok heyecanlı olduğumuz için şu anda size haberleri vermek ve dinleyeceğimizi bildirmek istedik.