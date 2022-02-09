Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir?

Crytek, oynamak istediğiniz oyunları geliştirmek için topluluğumuzla birlikte çalışmaktan gurur duyan bir geçmişe sahiptir. Crysis pek çok insan için inanılmaz derecede önemli, her yerdeki oyuncular tarafından seviliyor ve bugün sektörde çalışanların bazıları orijinal oyun nedeniyle bunu yapıyor. Bu yüzden franchise'ın bir sonraki bölümünün tüm oyunculara uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Beklentileriniz. Sosyal medyalarımıza katıldığınızdan ve dahil olduğunuzdan emin olun!

Geliştirme ilerledikçe, elimizden geldiğince daha fazla ayrıntı yayınlayacağız. Ancak bu arada, kendini işine adamış ve yetenekli ekibimizin size gerçekten yeni nesil bir nişancı sunmak için çok çalıştığını bilin.

Ayrıca Hunt: Showdown oyuncularına bu yıl ve sonrasında sizin için de harika şeyler planladığımızı bildirmek istiyorum, bu yüzden bu alanı izleyin."