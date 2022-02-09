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    • Teknoloji
    • 09.02.2022 14:52
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    • 09.02.2022 14:52
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    Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir?

    Crysis serisinin bir yenisi olan Crysis 4 oyunseverleri heyecanlandıracak. Oyunun yapımcı firması Crytek heyecanlandıran tanıtımı Ocak sonunda resmi sayfasında yayınlamıştı. Tanıtımın hemen sonrasında gözler oyunun çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...

    Crysis 4 ne zaman çıkacak?

    Crytek'in Ocak ayının sonlarında yaptığı Crysis 4 paylaşımı büyük heyecan yarattı. Crysis 4 fragmanının paylaşılmasıyla birlikte oyunseverler detayları merak ediyor. Milyonlarca kişi oyunun çıkacağı tarihi bekliyor. Peki, Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

    CRYSİS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Crysis 4 oyununun çıkış tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi. Oyunun sistem gereksinimlerine dair bir detay da henüz duyurulmadı.

    İşte Crytek tarafından yapılan açıklama:

    "Evet, yeni bir Crysis oyunu geliyor!

    Bu haberi size iletmekten çok mutlu ve heyecanlıyız ve ileride neler olduğuna dair daha fazla ayrıntı açıklamak için gerçekten sabırsızlanıyoruz.

    Şu anda oyun geliştirmenin ilk aşamalarında, bu yüzden henüz biraz zaman alacak, ancak gelecek için çok heyecanlı olduğumuz için şu anda size haberleri vermek ve dinleyeceğimizi bildirmek istedik.

        Crytek, oynamak istediğiniz oyunları geliştirmek için topluluğumuzla birlikte çalışmaktan gurur duyan bir geçmişe sahiptir. Crysis pek çok insan için inanılmaz derecede önemli, her yerdeki oyuncular tarafından seviliyor ve bugün sektörde çalışanların bazıları orijinal oyun nedeniyle bunu yapıyor. Bu yüzden franchise'ın bir sonraki bölümünün tüm oyunculara uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Beklentileriniz. Sosyal medyalarımıza katıldığınızdan ve dahil olduğunuzdan emin olun!

        Geliştirme ilerledikçe, elimizden geldiğince daha fazla ayrıntı yayınlayacağız. Ancak bu arada, kendini işine adamış ve yetenekli ekibimizin size gerçekten yeni nesil bir nişancı sunmak için çok çalıştığını bilin.

        Ayrıca Hunt: Showdown oyuncularına bu yıl ve sonrasında sizin için de harika şeyler planladığımızı bildirmek istiyorum, bu yüzden bu alanı izleyin."
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        Haberler Teknoloji Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi belli oldu mu? Sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir?
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