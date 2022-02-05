Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz! Herkes şaşkın! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...

WhatsApp, Instagram'ın Reels özelliğini getirecek

Kısa video formatları sosyal medya platformları arasında sıkı bir rekabet hususu oldu. İlk olarak TikTok ile popülerleşen bu özellik Instagram'a da gelmişti. Instagram, Reels özelliğine yeni güncellemeler eklerken, bu formatın Meta'nın bir başka platformunda da pazara sürüleceği iddia edildi.

Şirket, Mart ayında Reels özelliğini Facebook uygulamasına birleşik etti. Fakat şirketin planlarında WhatsApp Reels de yer alıyor. Bu iddiayı aylar evvel WABetaInfo meydana attı. İddiaya göre, Instagram Reels videolarının direkt olarak WhatsApp'ta açılması sağlanacak. Yani kullanıcılar Instagram'a girmek mecburiyetinde kalmayacak.