Herkes şaşkın! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...

Sadece Android sürümü tespit edilen uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu programlamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu rastgele bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda bütün mesajlarına erişebiliyorsunuz. Bu prosedürü yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin bulunduğu görülüyor ve kapatma alternatifi de mevcut.
Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...
WhatsApp'ın telefonu yanı sıra bulunmayan insanların iletişime devam yapabilmesi amacıyla çıkardığı özellik birtakım geliştiricilerin gizliliğe müdahele arzusuyla birleşti, meydana "Whatsapp for Whatscan" çıktı.
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WhatsApp 2022 senesinin ilk yeni özelliğini duyurdu!
Meta Inc. (eski ismiyle Facebook Inc.) çatısı altında etkinlik gösteren anlık mesajlaşma programı WhatsApp, bilindiği üzere geçen senenin ilk haftalarında kullanıcılarına tartışmalı bir 'gizlilik sözleşmesi' sunmuş. Bu vakanın arından ise kullanıcıları doğrultusundan olabildiğince eleştirilmiş ve çoğu kullanıcısı reaksiyon olarak rakip mesajlaşma programlarına geçiş yapmıştı. Genellikle Telegram bu anlamda en çok Whatsapp kullanıcısını çeken program olmuştu.