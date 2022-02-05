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    • Teknoloji
    • 05.02.2022 09:54
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    • 05.02.2022 10:25
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    Herkes şaşkın! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...

    Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okumanız için bir uygulama yapıldı. Bu anlamda Whatsapp kullanan milyonlarca kişi bu uygulamayı merak ediyor. WhatsApp'ın telefonu yanı sıra bulunmayan insanların iletişime devam yapabilmesi amacıyla çıkardığı özellik birtakım geliştiricilerin gizliliğe müdahale arzusuyla birleşti, meydana "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Bu uygulamanın detaylarını haberimizde verdik. Öte yandan 2022 yılında Whatsapp'ta bir sürü özellikte kullanıcıları mutlu edecek.

    takvim.com.tr
    Whatsapp’ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz!

    Sadece Android sürümü tespit edilen uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu programlamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu rastgele bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda bütün mesajlarına erişebiliyorsunuz. Bu prosedürü yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin bulunduğu görülüyor ve kapatma alternatifi de mevcut.

    Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...

    WhatsApp'ın telefonu yanı sıra bulunmayan insanların iletişime devam yapabilmesi amacıyla çıkardığı özellik birtakım geliştiricilerin gizliliğe müdahele arzusuyla birleşti, meydana "Whatsapp for Whatscan" çıktı.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    WhatsApp 2022 senesinin ilk yeni özelliğini duyurdu!

    Meta Inc. (eski ismiyle Facebook Inc.) çatısı altında etkinlik gösteren anlık mesajlaşma programı WhatsApp, bilindiği üzere geçen senenin ilk haftalarında kullanıcılarına tartışmalı bir 'gizlilik sözleşmesi' sunmuş. Bu vakanın arından ise kullanıcıları doğrultusundan olabildiğince eleştirilmiş ve çoğu kullanıcısı reaksiyon olarak rakip mesajlaşma programlarına geçiş yapmıştı. Genellikle Telegram bu anlamda en çok Whatsapp kullanıcısını çeken program olmuştu.

        WhatsApp, bu gelişmelerin ardından, eski güvenini toplamak ve yeni kullanıcıları kendine çekmek amacıyla çoğu yenilik getirmiş ve güncellemelerini sıklaştırmıştı. WhatsApp şimdi de 2022 yılının ilk özelliğini duyurdu. Şirketin sunacağı yeni güncelleme ile birlikte, WhatsApp'dan biri size mesaj gönderdiğinde bireyin fotoğrafını ve adını bildirimlerinizde görebileceksiniz! Elbette bu özelliği halihazırda pek çok sosyal medya programı kullanılıyor. Bu anlamda WhatsApp'ın geç bile kaldığını söyleyebiliriz.

        Bahsi geride bıraktığımız özelliğin şu anda yalnızca WhatsApp'ın iOS beta test kullanıcıları amacıyla erişime açıldığını, dolayısı ile şirketin bu özelliği kısa vakit içerisinde bütün kullanıcılarına açacak olma ihtimalinin de yüksek olduğunu ilaveten belirtelim.

        WhatsApp, Instagram'ın Reels özelliğini getirecek

        Kısa video formatları sosyal medya platformları arasında sıkı bir rekabet hususu oldu. İlk olarak TikTok ile popülerleşen bu özellik Instagram'a da gelmişti. Instagram, Reels özelliğine yeni güncellemeler eklerken, bu formatın Meta'nın bir başka platformunda da pazara sürüleceği iddia edildi.

        Şirket, Mart ayında Reels özelliğini Facebook uygulamasına birleşik etti. Fakat şirketin planlarında WhatsApp Reels de yer alıyor. Bu iddiayı aylar evvel WABetaInfo meydana attı. İddiaya göre, Instagram Reels videolarının direkt olarak WhatsApp'ta açılması sağlanacak. Yani kullanıcılar Instagram'a girmek mecburiyetinde kalmayacak.

            WhatsApp, herkes amacıyla silmeyi vakitsiz yapacak

            WhatsApp, 'herkes amacıyla silme' özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Son sızıntılar, bu özelliğin zamanının sınırsız olacağı yönünde. Şu anda bir mesajı karşı taraftan da silebilmek amacıyla vakit sınırı 68 dakika 16 saniye. Bu vakit atlattıktan sonra ne yazık ki mesajı yalnızca kendiniz amacıyla silme şansınız var.

            Son haberlere göre bu vakit sınırı ileride değişebilir. 91mobiles'e göre, platformun geliştiricileri bu özelliği sınırsız duruma getirmek amacıyla çalışıyor. Çeşitli iddialar zamanın sınırsız olacağı yönünde. Fakat vakit sınırsız olmak yerine uzatılabilir de.

            Geçtiğimiz zamanlarda bu hususta bir ilerleme gerçekleşti. 24 Kasım 2021 tarihinde platform, 2.2147.4 numaralı Beta sürümünü yayımladı.
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            Haberler Teknoloji Herkes şaşkın! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları anında okuyabilirsiniz! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları gösteren uygulama...
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