Crytek paylaştı! Crysis 4 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi... Crysis 4 sistem gereksinimleri, özellikleri nelerdir?

İşte Crytek tarafından yapılan açıklama:

"Evet, yeni bir Crysis oyunu geliyor!

Bu haberi size iletmekten çok mutlu ve heyecanlıyız ve ileride neler olduğuna dair daha fazla ayrıntı açıklamak için gerçekten sabırsızlanıyoruz.

Şu anda oyun geliştirmenin ilk aşamalarında, bu yüzden henüz biraz zaman alacak, ancak gelecek için çok heyecanlı olduğumuz için şu anda size haberleri vermek ve dinleyeceğimizi bildirmek istedik.