Crysis 4 sistem gereksinimleri, özellikleri nelerdir? Crytek paylaştı! Crysis 4 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi...

Oyunseverleri heyecanlandıran Crysis 4 paylaşımı Crytek tarafından bugün yapıldı. Crysis 4 fragmanının paylaşılmasıyla birlikte oyunseverlerin heyecanı arttı. Dünya genelindeki milyonlarca kişi oyunun çıkacağı tarihe odaklandı. Peki, Crysis 4 sistem gereksinimleri, özellikleri nelerdir? Crysis 4 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
İşte Crytek tarafından yapılan açıklama:
"Evet, yeni bir Crysis oyunu geliyor!
Bu haberi size iletmekten çok mutlu ve heyecanlıyız ve ileride neler olduğuna dair daha fazla ayrıntı açıklamak için gerçekten sabırsızlanıyoruz.
Şu anda oyun geliştirmenin ilk aşamalarında, bu yüzden henüz biraz zaman alacak, ancak gelecek için çok heyecanlı olduğumuz için şu anda size haberleri vermek ve dinleyeceğimizi bildirmek istedik.
Crytek, oynamak istediğiniz oyunları geliştirmek için topluluğumuzla birlikte çalışmaktan gurur duyan bir geçmişe sahiptir. Crysis pek çok insan için inanılmaz derecede önemli, her yerdeki oyuncular tarafından seviliyor ve bugün sektörde çalışanların bazıları orijinal oyun nedeniyle bunu yapıyor. Bu yüzden franchise'ın bir sonraki bölümünün tüm oyunculara uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Beklentileriniz. Sosyal medyalarımıza katıldığınızdan ve dahil olduğunuzdan emin olun!
Geliştirme ilerledikçe, elimizden geldiğince daha fazla ayrıntı yayınlayacağız. Ancak bu arada, kendini işine adamış ve yetenekli ekibimizin size gerçekten yeni nesil bir nişancı sunmak için çok çalıştığını bilin.