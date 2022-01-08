GTA 6 hiç denenmemiş özelliklerle yeni bir çağ açmaya geliyor! Devasa harita, çoklu karakter, çeşit çeşit silahlar...

GTA 6 hiç denenmiş özelliklerle yeni bir çağ açmaya geliyor! Devasa harita, çoklu karakter, çeşit çeşit silahlarla oyunseverleri şaşırtacak. Grand Theft Auto serilerinin yenisi heyecanla bekleniyor. Şüphesiz ki GTA serileri yıllardır en çok sevilen oyunlardan birisi olma özelliğini halen sürdürüyor. Son olarak GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu ay ortaya çıkan detay heyecanı doruklara çıkarırken gözler oyunun yapımcı firması Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. GTA tutkunları yeni serinin ne zaman çıkacağı konusunda yapılacak resmi açıklamaya odaklandı.

İLK GÖRÜNTÜLER

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu ay ortaya çıkan detay heyecanı doruklara çıkarırken gözler oyunun yapımcı firması Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya çevrildi.