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    • Teknoloji
    • 08.01.2022 01:12
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    • 08.01.2022 01:29
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    Twitch dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar

    Son dakika haberleri... Twitch üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 32 şüpheliden 9'u tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

    DHA
    Twitch dolandırıcılarına operasyon!

    Sosyal medya platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Salı günü sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı.

    Hareket geçen siber polisi, şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Savcılık'taki işlemlerinin ardından 32 şüpheliden 9'u tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 9 şüpheliden 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.

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    İddiası yalan çıktı
    Haberler Teknoloji Twitch dolandırıcılarına operasyon! Tutuklandılar
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