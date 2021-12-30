Türkiye savunma sanayiinde yaptığı teknolojik hamlelerle 2021'e damga vurdu.
Son yıllarda kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran savunma sanayisi şirketleri, Kovid-19 salgını önlemleri, çip krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak ve ihracat hedefiyle yoğun bir yıl geçirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine daha önce başlayan teslimatlar devam ederken, 2021 yılında bunlara yeni araç ve ürünler eklendi.
HAVACILIK VE UZAY ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Havacılık ve uzay alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ilk teslimatları yapıldı. Milli insansız hava araçları (İHA) Bayraktar TB2 ve Anka ile Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun teslimatlarına devam edildi.
Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi, Mühimmat Bırakan İHA Boyga'nın testlerine başlandı.
Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA Projesi başlatıldı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS'un kavramsal tasarımı tamamlandı.
Milli Muharip Uçak Projesi'nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.
Gökbey Helikopteri'nin 3'üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi.
Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı.