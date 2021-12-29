Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Hangi modelleri kapsayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Xiaomi Miui 13 güncellemesinin duyurulmasının ardından akıllı telefon kullanıcıları kendi telefon modellerinin bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 5G
Xiaomi-Civi
Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10S / Mi 10 Ultra / Mi 10 Lite
Xiaomi Mi CC 9 Pro/Mi Note 10
Xiaomi-Mi Tab 5/Mi Tab Pro 5G
Redmi K40 Pro / Pro +
Xiaomi Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro
Redmi K40 /K40 GE
POCO F3 / F3 GT
Redmi K30 5G / K30i 5G / K30 Pro / K30 Ultra / K30S Ultra
POCO F2 Pro
POCO X2
Redmi Note 11 5G
Redmi Note 11Т
Redmi-Note 11 Pro / Pro +
Redmi Note 10 Pro 5G
POCO X3 GT