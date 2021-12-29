Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Hangi modelleri kapsayacak?

XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLIKLERİ NELER?



MIUI 13'ün yeniliğinin odak noktası tasarım kısmında. Bu kısma ek olarak optimizasyon ve performans alanları da ciddi geliştirmeye uğramış durumda. Xiaomi MIUI 13 ile performansa vurgu yapmış durumda. MIUI 12'yle kıyaslandığında performans artışının yüzde 52 olduğu belirtiliyor. Bir önceki sürüm 12.5 ile kıyas yapıldığında ise oran yüzde 20 ila 26 arasında değişiyor. Bu performans artışlarına karşın pil tüketiminde bir denge bulunuyor.

Arayüz, konum ve saat gibi farklı etkenlere bağlı olan uygulamalar kullanılmadığında tespit ediyor ve kapatarak güç tüketmesini engelliyor. Bunlar haricinde MIUI 13, daha iyi enerji tasarrufu modu, akıllı araçlar, Android 12 ve sanal ram uzantısını da Xiaomi telefonlara ekliyor.