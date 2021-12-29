Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Hangi modelleri kapsayacak?

Teknoloji severler Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Merakla ve heyecanla beklenen Xiaomi 12 ailesi tanıtıldı ve Xiaomi Miui 13 güncellemesi de geldi. Akıllı telefon kullanıcıları hemen kendi telefon modelinde bu güncellemenin alınıp alınmadığını merak etmeye başladı. Peki Hangi modelleri kapsayacak? Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? İşte yeni güncelleme hakkında merak edilen tüm bilgiler…
XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 5G
Xiaomi-Civi
Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10S / Mi 10 Ultra / Mi 10 Lite
Xiaomi Mi CC 9 Pro/Mi Note 10
Xiaomi-Mi Tab 5/Mi Tab Pro 5G
Redmi K40 Pro / Pro +
Xiaomi Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro
Redmi K40 /K40 GE
POCO F3 / F3 GT
Redmi K30 5G / K30i 5G / K30 Pro / K30 Ultra / K30S Ultra
POCO F2 Pro
POCO X2
Redmi Note 11 5G
Redmi Note 11Т
Redmi-Note 11 Pro / Pro +
Redmi Note 10 Pro 5G
POCO X3 GT