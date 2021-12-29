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    • Teknoloji
    • 30.12.2021 10:43
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    • 30.12.2021 10:43
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    Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Hangi modelleri kapsayacak?

    Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Hangi modelleri kapsayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Xiaomi Miui 13 güncellemesinin duyurulmasının ardından akıllı telefon kullanıcıları kendi telefon modellerinin bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir?

    Teknoloji severler Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Merakla ve heyecanla beklenen Xiaomi 12 ailesi tanıtıldı ve Xiaomi Miui 13 güncellemesi de geldi. Akıllı telefon kullanıcıları hemen kendi telefon modelinde bu güncellemenin alınıp alınmadığını merak etmeye başladı. Peki Hangi modelleri kapsayacak? Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? İşte yeni güncelleme hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

    Xiaomi Mi Mix 4
    Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 5G
    Xiaomi-Civi
    Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10S / Mi 10 Ultra / Mi 10 Lite
    Xiaomi Mi CC 9 Pro/Mi Note 10

    Xiaomi-Mi Tab 5/Mi Tab Pro 5G
    Redmi K40 Pro / Pro +
    Xiaomi Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro
    Redmi K40 /K40 GE
    POCO F3 / F3 GT
    Redmi K30 5G / K30i 5G / K30 Pro / K30 Ultra / K30S Ultra
    POCO F2 Pro
    POCO X2
    Redmi Note 11 5G
    Redmi Note 11Т
    Redmi-Note 11 Pro / Pro +
    Redmi Note 10 Pro 5G
    POCO X3 GT

        Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10T
        POCO M3 Pro
        Redmi Note 9 Pro 5G
        Xiaomi Mi 10i
        Xiaomi Mi 10T Lite
        Redmi Note 9 4G/Note 9 5G
        Redmi Note 9T 5G
        Redmi-9 Power
        Redmi 9Т
        Redmi 10X 5G/10X Pro

        XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİNİN ÖZELLIKLERİ NELER?

        MIUI 13'ün yeniliğinin odak noktası tasarım kısmında. Bu kısma ek olarak optimizasyon ve performans alanları da ciddi geliştirmeye uğramış durumda. Xiaomi MIUI 13 ile performansa vurgu yapmış durumda. MIUI 12'yle kıyaslandığında performans artışının yüzde 52 olduğu belirtiliyor. Bir önceki sürüm 12.5 ile kıyas yapıldığında ise oran yüzde 20 ila 26 arasında değişiyor. Bu performans artışlarına karşın pil tüketiminde bir denge bulunuyor.

        Arayüz, konum ve saat gibi farklı etkenlere bağlı olan uygulamalar kullanılmadığında tespit ediyor ve kapatarak güç tüketmesini engelliyor. Bunlar haricinde MIUI 13, daha iyi enerji tasarrufu modu, akıllı araçlar, Android 12 ve sanal ram uzantısını da Xiaomi telefonlara ekliyor.

        Xiaomi güvenlik ile ilgili çalışmalarında "elektronik sahtekarlık koruması" adı verilen yeni sistemini devreye soktu. Sistem üç aşamadan oluşuyor. Kullanıcılar sadece sadece yüzlerin değil aynı zamanda vücutlarının üst kısmında yer alan diğer fiziksel özelliklerini de sisteme kaydediyor. Bu şekilde benzer simaya sahip olan kişiler bile telefonun kilidini açamıyorlar. Sistemin çok başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

        MIUI 13'ün getirdiği en büyük yenilik tasarım kısmında olacak. Şirket radikal bir karara imza atarak yazı karakterinde değişikliğe gidiyor. Yeni yazı karakterinin ismi Mi Sans olacak. Yeni yazı karakteri hem boşluk hem de karakter görünümü açısından daha simetrik hale gelmiş durumda.Bu yeniliğe ilave olarak Android 12'nin Material You teması bu arayüzde de yer alıyor. Bu şekilde kişiselleştirilmiş bir deneyim Xiaomi kullanıcılarına sunuluyor. İlave olarak ikon paketleri ve uygulama görünümleri de değişime uğrayarak farklı bir hüviyete bürünüyor.
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        Haberler Teknoloji Xiaomi Miui 13 güncellemesinin özellikleri nelerdir? Xiaomi Miui 13 hangi telefonlara gelecek? Hangi modelleri kapsayacak?
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