Dolar düştü İphone fiyatları da düştü! Apple fiyatları ne kadar oldu? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları...

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrasında Apple telefon fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Apple'nin ürünlerinde indirim yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Beklenen müjdeli haber geldi. Apple Türkiye'den indirim kararı geldi. Türkiye'deki fiyatlarında tam iki kez artış yapan Apple, döviz kurlarının düşmesinin ardından indirime gitti. Peki Apple fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları...