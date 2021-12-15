Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı bulunan Whatsapp yeni özelliğini duyurdu! Artık mesajınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz

Whatsapp'a yeni özellik geldi. Mesajlaşırken sesli mesaj özelliğini kullananlara müjde! Bilindiği üzere Whatsapp'ta karşı tarafla sesli mesaj kullanarak iletişim kurulduğunda sesi kaydettikten hemen sonra mesajı göndermek gerekiyordu. Artık önce sesinizi kaydedip ardından 'ön dinleme' özelliği ile sesinizi dinleyip sonra kaydı gönderebileceksiniz.

MİLYONLARCA KULLANICININ BEKLEDİĞİ ÖZELLİK GELDİ

Dünya çapında 2 milyar aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulaması Türkiye'de de oldukça yaygın. Artık her telefonda bulunan uygulamada kullanıcıları rahatsız eden özellikle bulunuyordu. Örneğin bir kişiye sesli mesaj gönderirken kaydedip hemen göndermeniz gerekiyordu. Bu da kullanıcıları rahatsız ediyordu. Nedeni de kullanıcıların önce kaydı dinlemek istedikleriydi.

WHATSAPP'TAN SEVİNDİREN DUYURU YAPILDI: ARTIK ....

Whatsapp'ın duyurduğu yeni özellik ile kullanıcılar artık ön dinleme yoluyla ses kaydı gönderebilecek. WhatsApp sesli mesaj göndermeye imkan tanımaya başladı. Böylece WhatsApp kullanıcılarının sesli mesaj göndermeden önce dinleyip kontrol etmesine izin veriyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Aktarılanlara göre, bir ses kaydını bitirmek için durdur düğmesine bastıktan sonra sesli mesajı dinleme seçeneği görünüyor. Ardından oynat simgesine tıklayarak ön dinlemesini yapabilir, çöp kutusu ile simgelenen tuşa basarak silebilir veya hiçbir sorun yoksa gönder tuşuna tıklayarak sesli mesajı gönderebiliyorsunuz.

WhatsApp, özelliğin son haftalarda yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu ve artık iOS, Android, web ve masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabileceğini söyledi.

WhatsApp daha önce sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini de platforma entegre etmişti.