Artık mesajınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz! Whatsapp yeni özelliğini duyurdu!

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı bulunan Whatsapp yeni özelliğini duyurdu. Artık mesajınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Bu zamana kadar mesajlaşma esnasında karşı tarafa ses kaydı gönderirken sesimizi dinleyemeden mesaj iletiliyordu. Artık değişti! Bundan böyle sesli mesajınızı göndermeden önce dinleyebileceksiniz. Ön dinleme özelliği ile milyonlarca kullanıcı rahat bir nefes alacak. İşte özellik hakkında detaylı bilgiler...
MİLYONLARCA KULLANICININ BEKLEDİĞİ ÖZELLİK GELDİ
Dünya çapında 2 milyar aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulaması Türkiye'de de oldukça yaygın. Artık her telefonda bulunan uygulamada kullanıcıları rahatsız eden özellikle bulunuyordu. Örneğin bir kişiye sesli mesaj gönderirken kaydedip hemen göndermeniz gerekiyordu. Bu da kullanıcıları rahatsız ediyordu. Nedeni de kullanıcıların önce kaydı dinlemek istedikleriydi.
WHATSAPP'TAN SEVİNDİREN DUYURU YAPILDI: ARTIK ....
Whatsapp'ın duyurduğu yeni özellik ile kullanıcılar artık ön dinleme yoluyla ses kaydı gönderebilecek. WhatsApp sesli mesaj göndermeye imkan tanımaya başladı. Böylece WhatsApp kullanıcılarının sesli mesaj göndermeden önce dinleyip kontrol etmesine izin veriyor.