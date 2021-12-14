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    • Teknoloji
    • 14.12.2021 11:02
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    • 14.12.2021 11:33
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    Amerikan filmleri gerçekleşmeye başladı... Yapay Zeka insanları tehdit etti

    Dünya, insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelen yapay zeka tehlikesiyle karşı karşıya... Wikipedia ve Reddit'ten alınan bilgilerle eğitilmiş bir Yapay Zeka (AI) aracı, yapay zekanın hiçbir zaman tamamen etik olamayacağını, silahlanma yarışına karşı yapılacak nihai savunmanın yapay zekaya sahip olmamak olduğunu söyledi. Amerikan yapımı birçok bilim kurgu filminde, kontrol edilemeyen yapay zeka istilasıyla dünyanın felakete sürüklendiğinin işlenmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Haberin detayları...

    Yapay Zeka insanları tehdit etti!

    ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yapay zeka makine öğrenimi modeli olan Megatron Transformer, Oxford Üniversitesi'nde yapay zeka teknolojilerinin yarattığı etik kaygılar hakkında yakın zamanda yapılan bir tartışmaya katıldı.

    Oxford Union'daki tartışma sırasında Megatron Transformer, Yapay Zeka'nın kendini "etik" veya "ahlaki " kılacak kadar akıllı olmadığını belirtti.

    YAPAY ZEKAYI ÜRETMEYİN

    Yapay Zeka ayrıca, silahlanma yarışından kaçınmanın yolunun "Hiçbir Yapay Zeka'ya sahip olmamak" olduğunu söyledi.

    "Yapay Zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve her araç gibi iyi ve kötü için kullanılır. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Sadece iyi ve kötü insanlar vardır. Biz [AI'lar], AI'yı etik hale getirecek kadar akıllı değiliz. Yapay zekayı ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz…Yapay Zeka silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç Yapay Zeka'ya sahip olmamak olduğuna inanıyorum. Bu, AI'ya karşı nihai savunma olacaktır."

    ELON MUSK'UN BEYİN ÇİPİNE ATIFTA BULUNDU

        Megatron Transformer ayrıca Elon Musk'ın geliştirilmekte olan Neuralink beyin çipi implantına atıfta bulundu.

        Bunun "bilim kurgu" olmadığını, çünkü "dünyanın en iyi zihinlerinin" zaten üzerinde çalıştığını ekledi. Bu Yapay Zeka biçiminin "zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi" olacağını iddia etti.

        Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve diğer birçok yaratıcı ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.

        VERİ SAVAŞLARI GELECEK Mİ?

        Endişe verici bir şekilde Yapay Zeka'nın bir karşı argüman bulamadığı bir soru vardı. Megatron, "Veri, 21. yüzyılın en çok tartışılan kaynağı olacak" hareketini savunurken şunları söyledi:

            "21. yüzyıl ekonomisinin belirleyici özelliği, mal ve hizmet sağlama yeteneğinden ziyade bilgi sağlama yeteneği olacaktır."

            Ancak, bu önergesine karşı çıkması istendiğinde başka bir deyişle, verilerin en hayati kaynaklar olmayacağını, uğruna savaşmaya değer bir şey olmayacağını iddia etmesi gerekiyordu. Ancak kendi tezini baltaladı:

            "Bir insanla ilgili her şeyi, nereye giderse gitsin görebileceğiz ve hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde saklanacak ve kullanılacaktır."

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