Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve diğer birçok yaratıcı ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.

VERİ SAVAŞLARI GELECEK Mİ?

Endişe verici bir şekilde Yapay Zeka'nın bir karşı argüman bulamadığı bir soru vardı. Megatron, "Veri, 21. yüzyılın en çok tartışılan kaynağı olacak" hareketini savunurken şunları söyledi: