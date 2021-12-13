Küresel rekabette dijital cephe: ABD basını Çin uygulamasına karşı uyardı: TikTok aklınızı okuyor!

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya uygulamalarında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken ülkeler arasındaki gerilimler sosyal medya platformları üzerinden de devam ediyor.
ABD VE ÇİN GERİLİMİ DİJİTAL MEDYADA
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları dijital alanda da devam ediyor. Sosyal medya şirketleri arasındaki rekabetin son ayağının merkezinde ise dünyada milyonlarca kullancısı olan TikTok var.
Son olarak New York Times, TikTok'un kurum içi bir belgesini sızdırdı. Gazete, Çin merkezli sosyal medya şirketinin kullanıcılarının "aklını okumak için" bir algoritma kullandığını, bunun da uygulamanın bağımlılık yaratmasında kullanılabileceğini iddia etti.
ÇİN MERKEZLİ UYGULAMAYA TEHDİT UNSURU OLARAK ANLATILDI
Uygulamanın Çin merkezli olması nedeniyle haber metnindeki ifadeleri dikkat çekti.
TikTok, birkaç saat içinde müzik zevkinizi, ruh halinizi ve birçok başka kişisel bilginizi deyim yerindeyse ele geçiriyor. Yani uygulamayı kullanırken önünüze gelen tavsiyeler, sizin beğenilerinizi gözeten masum sonuçlar değil, uygulamada daha fazla kalmanız için yapılan matematiksel bir değerlendirmenin ürünü TikTok, mikro düzeyde sizi hedef almak üzere tavsiyelerde bulunabiliyor.