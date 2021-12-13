Küresel rekabette dijital cephe: ABD basını Çin uygulamasına karşı uyardı: TikTok aklınızı okuyor!



ÇOCUKLARIN KULLANMASINA İZİN VERMEK DELİLİK

TikTok'un algoritmasının çocuklarımızın hayatını yönlendirmesine izin vermenin "delilik" olduğunu söyleyen Chaslot, "Bir çocuk her video izlediğinde TikTok onun hakkında bir parça daha bilgi ediniyor. Algoritma, birkaç saat içinde kullanıcının müzik zevkini, neyi fiziksel olarak çekici bulduğunu, depresyonda olup olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını, bunlar gibi pek çok hassas bilgiyi tespit edebilir. Bu bilgilerin yine kullanıcya karşı kullanılması riski yüksek. Bu bilgilerin bir kullancıyı tekil olarak hedeflemesi ve platforma daha bağımlı hale getirmesi potansiyeli var" diyor.

Belgeye göre izlenme süresi TikTok'un dikkat aldığı tek faktör değil. Belge, videoların nasıl puanlandığına ilişkin kaba bir denklem sunuyor. Bu da üç verinin akıllı zeka ve gerçek bilgilerle işlenmesi anlamına geliyor: Beğeniler yorumlar ve videoları oynatma süresi.