iPhone, iPad ve MacBook ne kadar, kaç TL oldu? App Store uygulama fiyatları ne kadar? App fiyatlarına zam mı geldi 10 Aralık?

App Store Türkiye fiyatlarına zam mı geldi? iPhone, iPad ve MacBook ne kadar, kaç TL oldu? App Store uygulama fiyatları ne kadar? iPhone, iPad ve MacBook'lara gelen zammın ardından bu kez App Store'da yer alan oyun ve uygulamaların fiyatlarına zam geldi. Apple'dan yapılan açıklamada dolar kurundaki artışa bağlı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'daki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları artacak. İşte detaylar...
APLLE ZAM MI GELDİ?
Apple; kasım ayının sonunda iPhone, iPad ve MacBook'lar başta olmak üzere Türkiye'deki tüm ürünlerinin fiyatlarında yüzde 30 seviyesinde artış yapmıştı. Teknoloji devi bu kez de uygulamalarına zam yapma kararı verdi.
Türkiye'deki App Store üzerinden sunulan oyun, uygulama ve uygulama için satın almalarda fiyat artışı olacak.
SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
Apple tarafından "Türkiye'deki App Store'da yaklaşan fiyat değişiklikleri" başlığıyla yapılan duyuruda, "Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatları güncellememiz gerekiyor. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) fiyatları artacak" açıklaması yapıldı.
10.99 TL'LİK ETİKET, 16.99 TL'YE ÇIKTI
Apple Developer sayfasından yapılan duyurusu yapılan fiyat değişiklikleri devreye girdiğinde, uygulama geliştiriciler de yeni fiyat katmanlarını görüp, uygulamalarının fiyatlarını değiştirebilecek.
Yeni fiyat katmanlarına dair detayları da paylaşan Apple, uygulamalar için 0.99 dolar olan fiyat etiketini 16.99 TL olarak belirledi. Daha önce 0.99 dolarlık katmandaki uygulamaların Türkiye fiyatı 10.99 TL idi. Diğer bir ifadeyle Apple uygulama mağazasında 11 TL seviyesinde olan dolar kuru, yapılan son zammın ardından 17 TL'ye dayanmış olacak.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki App Store'da yer alan uygulamalar için katmanlarına göre belirlenen yeni fiyatlar şöyle;