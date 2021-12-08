Google'da 2021 yılında en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Google'da en çok aranan isimler, diziler hangileri?

Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2021 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı. Buna göre, EBA ve AÖL en çok aranan ilk 5 kelime arasına girdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in de ikinci sırada yer aldı. Peki, Google'da 2021'de en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Türkler Google'da en çok neyi araştırdı 2021? İşte merak edilenler!
TOPLAMDA EN ÇOK ARANANLAR
EBA giriş
Squid Game
AÖL
Mesut Özil
Elmalı Davası
MHRS randevu
Okulun ilk günü
Sadakatsiz
Sezai Karakoç
HES kodu alma
EN ÇOK ARANAN İSİMLER
Mesut Özil
Ebrar Karakurt
Mahmut Özer
Burak Elmas
İrfan Can Kahveci
Miralem Pjanic
Gedson Fernandes
Nihal Yalçın
Batuhan Karacakaya
Zehra Güneş