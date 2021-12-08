Google'da 2021 yılında en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Google'da en çok aranan isimler, diziler hangileri?

Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2021 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı. Buna göre, EBA ve AÖL en çok aranan ilk 5 kelime arasına girdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in de ikinci sırada yer aldı. Peki, Google'da 2021'de en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Türkler Google'da en çok neyi araştırdı 2021? İşte merak edilenler!