Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 08.12.2021 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 15:57
    ABONE OL

    Google'da 2021 yılında en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Google'da en çok aranan isimler, diziler hangileri?

    Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından Google Türkiye'de yılın en çok aranan kelimeleri açıklandı. Google, 2021 yılında öne çıkan arama trendlerini 'Google Year in Search 2021' adıyla yayınladı. En çok aranan kelimelerde EBA giriş, Squid Game, AÖL ilk 3'e girdi. Peki, Google'da 2021'de en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Türkler Google'da en çok neyi araştırdı 2021? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Google’da 2021 yılında en çok neler arandı?

    Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2021 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı. Buna göre, EBA ve AÖL en çok aranan ilk 5 kelime arasına girdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in de ikinci sırada yer aldı. Peki, Google'da 2021'de en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Türkler Google'da en çok neyi araştırdı 2021? İşte merak edilenler!

    TOPLAMDA EN ÇOK ARANANLAR

    EBA giriş

    Squid Game

    AÖL

    Mesut Özil

    Elmalı Davası

    MHRS randevu

    Okulun ilk günü

    Sadakatsiz

    Sezai Karakoç

    HES kodu alma

    EN ÇOK ARANAN İSİMLER

    Mesut Özil

    Ebrar Karakurt

    Mahmut Özer

    Burak Elmas

    İrfan Can Kahveci

    Miralem Pjanic

    Gedson Fernandes

    Nihal Yalçın

    Batuhan Karacakaya

    Zehra Güneş
        CHP’li belediyeler borç batağında!
        Haberler Teknoloji Google'da 2021 yılında en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Google'da en çok aranan isimler, diziler hangileri?
            SON DAKİKA