Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 01.12.2021 19:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 19:11
    ABONE OL

    2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify 2021 en çok dinlediklerim nereden bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesi ekranı!

    2021 yılının bitmesine sayılı günler kala Spotify özet listesi kullanıcılar tarafından merak edilmeye başladı. Spotify, özet listesi oluşturarak son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesini yayınlıyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde ‘kaçırdığın hit parçalar’, ‘yılın sanatçıları’ gibi pek çok başlıkla müzik listelerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki, 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify 2021 özetine nereden bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesi ekranı!

    Spotify, 2022 yılına sayılı günler kala önceki yıllarda da olduğu gibi abonelerine özel bir sürpriz yapıyor. Spotify kullanıcıları, 2021 yılında en çok dinlediği şarkıyı, sanatçıyı, hangi tarz müzikler dinlediği gibi bilgilere erişebiliyor. Peki, 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...

    SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR 2021?
    Spotify 2021 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2021'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2021", "Yılın Şarkıları 2021", "Yılın Kadın Sanatçıları 2021", "Yılın Erkek Sanatçıları 2021" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.

    Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

    Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2021 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2021" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

    Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2021 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

        Aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmede açarak spotify 2021 özetine bakabilirsiniz...

        https://www.spotify.com/tr/wrapped/

        SPOTİFY NEDİR?

        Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetidir.

        Müzik çalma gibi temel işlevler tamamıyla ücretsizdir ama hizmetini Spotify Premium'a yükseltmeyi de tercih edebilirsin.

        Premium'a sahip olsan da olmasan da şunları yapabilirsin:

        Müzik zevkine göre öneriler alma

        Müzik ve podcast koleksiyonları oluşturma

        Spotify, bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, hoparlörler, TV'ler, arabalar da dahil olmak üzere geniş bir cihaz aralığında kullanılabilir ve bir cihazdan diğerine Spotify Connect'i kullanarak kolaylıkla geçebilirsin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Merkez Bankası ile yatırımcılar arasında önemli toplantı
        Haberler Teknoloji 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify 2021 en çok dinlediklerim nereden bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesi ekranı!
            SON DAKİKA