Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti! Yerine geçen isim belli oldu



DORSEY GÖREVİNİ BIRAKTI

Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey görevini bırakma kararı aldı.

Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde küçük bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.