Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 29.11.2021 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 19:23
    ABONE OL

    Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti! Yerine geçen isim belli oldu

    Amerika basını Twitter CEO’su Jack Dorsey’in, CEO’luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirmişti. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa ettiği açıklandı. Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile istifasını doğruladı. Dorsey’in istifa ettiğinin açıklanmasının ardından yerine Parag Agrawal'ın atandığı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti!

    Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirmişti. Sosyal medya platformu Twitter, yorum talebine yanıt vermemişti.


    DORSEY GÖREVİNİ BIRAKTI
    Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey görevini bırakma kararı aldı.

    Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

    45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde küçük bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

    MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET
    Dorsey, Twitter'ı 2006'da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu. 2008'deyse Twitter'ın başkanlığından ayrılarak dijital ödeme platformu Square'i kurdu. Square de büyüyerek milyar dolarlık bir şirket haline dönüştü.


    GEÇEN YIL İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLAMIŞTI
    Jack Dorsey'e istifa çağrıları ilk olarak 2020'de gündeme geldi. Twitter'de önemli bir hisse payına sahip olan yatırım firması Elliott, tek bir işle ilgilenen CEO'nun Twitter için daha faydalı olacağına dikkat çekmişti. Daha sonra tarafların anlaşmaya varmasıyla Dorsey görevini yapmayı sürdürmüştü.


        YERİNE GELEN İSİM PARAG AGRAWA
        Dorsey'in istifa ettiğinin açıklanmasının ardından yerine Parag Agrawal'ın atandığı duyuruldu.



        SOSYAL MEDYA DEVLERİ TRUMP'A SANSÜR UYGULAMIŞTI
        Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

        TRUMP'LA DAVALIK OLMUŞTU
        ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'in kapatılan hesabını açması için federal mahkemeye başvurduğu belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.

        Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.

            Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

            Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak askıya almıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
            Haberler Teknoloji Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti! Yerine geçen isim belli oldu
                SON DAKİKA