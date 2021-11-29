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    • Teknoloji
    • 29.11.2021 19:21
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    • 29.11.2021 19:21
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    Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri...

    Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiğini duyurdu. Yerine gelecek isim merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklamayla birlikte Jack Dorsey'in yerine gelen isim Parag Agrawal oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Parag Agrawal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter’ın yeni CEO’su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal’ın kariyeri...

    Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yerine gelen isim de belli oldu. Jack Dorsey'in yerine Parag Agrawal atandı. Peki, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri hakkında bilgiler...

    Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirmişti. Sosyal medya platformu Twitter, yorum talebine yanıt vermemişti.



    Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın yanı sıra kurucu ortağı olduğu dijital ödeme şirketi Square'ın da CEO'su olarak görev yapıyor. Haber üzerine Twitter hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldiği görüldü.

        PARAG AGRAWAL KİMDİR?

        Parag Agrawal Hindistan'da dünyaya geldi. teknoloji yöneticisi olan Agrawal Twitter'ın şu anki CEO'sudur.

        Agrawal, Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu.

        Baş teknoloji sorumlusu Parag Agrawal Twitter CEO'su Jack Dorsey'in istifası sonrası yerine oybirliğiyle atanmıştır.
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        Haberler Teknoloji Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri...
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