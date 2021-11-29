Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yerine gelen isim de belli oldu. Jack Dorsey'in yerine Parag Agrawal atandı. Peki, Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal nereli? İşte Parag Agrawal'ın kariyeri hakkında bilgiler...
Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirmişti. Sosyal medya platformu Twitter, yorum talebine yanıt vermemişti.
Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın yanı sıra kurucu ortağı olduğu dijital ödeme şirketi Square'ın da CEO'su olarak görev yapıyor. Haber üzerine Twitter hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldiği görüldü.