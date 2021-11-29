ABD basınından bomba iddia: Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa edecek!

Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirdi. CNBC'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesi bekleniyor. Twitter, yorum talebine yanıt vermedi.
HİSSELER YÜKSELDİ
Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın yanı sıra kurucu ortağı olduğu dijital ödeme şirketi Square'ın da CEO'su olarak görev yapıyor. Haber üzerine Twitter hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldiği görüldü.
SOSYAL MEDYA DEVLERİ TRUMP'A SANSÜR UYGULAMIŞTI
Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.