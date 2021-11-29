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    • Teknoloji
    • 29.11.2021 18:13
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    • 29.11.2021 18:22
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    ABD basınından bomba iddia: Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa edecek!

    Amerika basını Twitter CEO’su Jack Dorsey’in, CEO’luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirdi. CNBC’nin aktardığı son dakika haberine göre, sosyal medya sitesi Twitter kanalın yorum talebine yanıt vermedi.

    takvim.com.tr
    ABD basınından bomba iddia! İstifa edecek

    Amerika basını Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesinin beklendiğini birdirdi. CNBC'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Dorsey'in, CEO'luk görevinden istifa etmesi bekleniyor. Twitter, yorum talebine yanıt vermedi.


    HİSSELER YÜKSELDİ
    Dorsey, sosyal medya platformu Twitter'ın yanı sıra kurucu ortağı olduğu dijital ödeme şirketi Square'ın da CEO'su olarak görev yapıyor. Haber üzerine Twitter hisseleri yüzde 11'den fazla yükseldiği görüldü.



    SOSYAL MEDYA DEVLERİ TRUMP'A SANSÜR UYGULAMIŞTI
    Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

        TRUMP'LA DAVALIK OLMUŞTU
        ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'in kapatılan hesabını açması için federal mahkemeye başvurduğu belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.

        Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.

        Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

        Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak askıya almıştı.

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