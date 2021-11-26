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    • Teknoloji
    • 27.11.2021 15:42
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    • 27.11.2021 15:42
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    27 Kasım iPhone 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max kaç TL oldu? iPhone 13 yeni zamlı fiyat listesi 2021!

    Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu. Dolar kurunda yaşanan artış sonrası Apple Türkiye satışları durdurulmuştu. Bugün satışlar yeniden başladı. Peki, 27 Kasım iPhone 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max fiyatları kaç TL? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte yeni zamlı iPhone fiyatları!

    takvim.com.tr
    iPhone 13 yeni zamlı fiyat listesi 2021!

    Kısa bir süre önce Apple Türkiye satışları durdurulmuştu. Türkiye'deki dolar kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle satışlarını durduran teknoloji devi Apple ürünlerinin yeni fiyatlarını duyurdu. Yeni zamla birlikte iPhone 13'lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 27 Kasım iPhone 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max fiyatları kaç TL? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte yeni zamlı iPhone fiyatları!

    Apple Türkiye satışlara yeniden başladı. iPhone ürünlerine gelen zamlar da belli oldu. iPhone 13'lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.

    Zamdan önce 11.999 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL'lik zamla birlikte 14.999 TL'ye yükseldi.

    iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL'den 19.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL'ye ulaştı.

    IPHONE 13 YENİ FİYATLARI 2021!

    iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

    iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

    iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

    iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL
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        Haberler Teknoloji 27 Kasım iPhone 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max kaç TL oldu? iPhone 13 yeni zamlı fiyat listesi 2021!
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