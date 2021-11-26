27 Kasım iPhone 13 yeni fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max kaç TL oldu? iPhone 13 yeni zamlı fiyat listesi 2021!

Apple Türkiye satışlara yeniden başladı. iPhone ürünlerine gelen zamlar da belli oldu. iPhone 13'lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.

Zamdan önce 11.999 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL'lik zamla birlikte 14.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL'den 19.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL'ye ulaştı.