Instagram silme nasıl yapılır? Kalıcı ve geçici olarak Instagram hesabı silme, kapatma işlemi adımları!

KALICI OLARAK INSTAGRAM SİLME NASIL YAPILIR?

Üstteki kalıcı kapatma görseline ya da altta yer alan Instagram.com linkine tıklayın.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Instagram'a önceden giriş yaptıysanız altta gördüğünüz "Hesabını Sil" sayfasını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Açılan sayfadan Instagram'ın sorduğu "Hesabını neden silmek istiyorsun?" seçeneklerinden herhangi birini seçin. Bir neden sunmak istemiyorsanız "Başka bir şey" olarak seçim yapın.

Şifre alanına şifrenizi girin ve "Sil" butonuna tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra; Instagram size yaklaşık 1 ay süre tanıyacaktır. Eğer 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz; 1 ay sonra Instagram Profiliniz ve hesap bilgileriniz tamamen silinecektir. 1 ay içerisinde belirtilen süre tamamlanmadan hesabınıza girerseniz Instagram silme talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.