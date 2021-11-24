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    • Teknoloji
    • 01.12.2021 13:59
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    • 01.12.2021 13:59
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    Instagram silme nasıl yapılır? Kalıcı ve geçici olarak Instagram hesabı silme, kapatma işlemi adımları!

    Tüm dünyada popüler hale gelen Instagram uygulamasını herhangi bir nedende dolayı kapatmak isteyen ya da ara vermeyi düşünenler Instagram silme nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Hem kalıcı hem de geçici olarak Instagram hesabını kapatmak mümkün oluyor ve bunun için belirlenen adımları uygulamak gerekiyor. Kalıcı ve geçici Instagram hesabı silme, kapatma işlemi adımlarını haberimizde derledik. Siz de Instagram uygulamanızı kapatmak ve telefonunuzdan kaldırmak istiyorsanız aynı işlemleri yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Instagram silme nasıl yapılır?

    Instagram silme nasıl yapılır? Kalıcı ve geçici olarak Instagram hesabı silme, kapatma işlemi adımları nasıldır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Instagram uygulaması uzun yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeye devam etse de bazı kullanıcılar bu sosyal medya uygulamasını hayatından tamamiyle çıkarmak ya da geçici olarak ara vermek isteyebiliyor. Bunun için de hem geçici hem de kalıcı şekilde Instagram hesap silme seçeneği sunuluyor. İşte detaylar…

    INSTAGRAM SİLME NASIL YAPILIR?

    Instagram hesabıyla ilgili iki seçenek vardır:

    1- Instagram Kapatma: "Geçici Olarak Kapatma" ya da "Hesap Dondurma" olarak bilinir. İstediğiniz zaman kapattığınız hesabınızı tekrar açabilirsiniz.

    2- Instagram Silme: "Kalıcı Hesap Silme" olarak bilinir ve hesabınızı sildikten sonra 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz hesabınız kalıcı olarak silinir.

    GEÇİCİ OLARAK INSTAGRAM NASIL KAPATILIR?

    Üstteki geçici kapatma görseline ya da altta yer alan Instagram.com linkine tıklayın.
    https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

    Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Geçici Olarak Kapat" ekranını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

    Instagram'ın "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuna yanıt vermek için seçeneklerden herhangi bir tanesini seçin. Nedenini belirtmek istemiyorsanız "Başka bir şey" seçeneğini seçin.

    Şifrenizi girin ve "Hesabı geçici olarak kapat" butonuna tıklayın.

    Bu işlemi yaptıktan sonra; "Tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır."

        KALICI OLARAK INSTAGRAM SİLME NASIL YAPILIR?

        Üstteki kalıcı kapatma görseline ya da altta yer alan Instagram.com linkine tıklayın.

        https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

        Instagram'a önceden giriş yaptıysanız altta gördüğünüz "Hesabını Sil" sayfasını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

        Açılan sayfadan Instagram'ın sorduğu "Hesabını neden silmek istiyorsun?" seçeneklerinden herhangi birini seçin. Bir neden sunmak istemiyorsanız "Başka bir şey" olarak seçim yapın.

        Şifre alanına şifrenizi girin ve "Sil" butonuna tıklayın.

        Bu işlemleri yaptıktan sonra; Instagram size yaklaşık 1 ay süre tanıyacaktır. Eğer 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz; 1 ay sonra Instagram Profiliniz ve hesap bilgileriniz tamamen silinecektir. 1 ay içerisinde belirtilen süre tamamlanmadan hesabınıza girerseniz Instagram silme talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.
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        Haberler Teknoloji Instagram silme nasıl yapılır? Kalıcı ve geçici olarak Instagram hesabı silme, kapatma işlemi adımları!
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