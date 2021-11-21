Instagram'da bunu yapan anında yakalanacak! Eskisi gibi profilde rahatça gezinme devri bitiyor!

Son yılların en çok kullanılan sosyal ağlarından olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia ediliyor. Dünya genelinde milyarca kişinin aktif olarak fotoğraf, video, Reels ve hikaye (story) paylaştığı uygulamanın Beta sürümlerinde yeni özellikler test ediliyor. Son olarak teknoloji ve haber sitelerinde Instagram'a gelecek yeni bir özellik konuşuluyor. Söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından profilinizde gezen kullanıcıları görüntüleme olduğu söyleniyor. Facebook'un bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğü iddia edilse de henüz Instagram'dan bu geliştirme hakkında bir açıklama gelmediğini söyleyelim.

BOMBA ÖZELLİK

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia edildi. Uygulaman Beta sürümlerinde yeni özellikler test ederek Instagram'a entegre ediyor.