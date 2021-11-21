Eskisi gibi profilde rahatça gezinme devri bitiyor! Instagram'da bunu yapan anında yakalanacak. Instagram'ı dünya genelinde milyarlarca kişi en aktif olarak kullanılıyor. En büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'ın yeni bir özelliği test etmeye başladığı iddia ediliyor. Bilindiği üzere kullanıcıların en büyük isteklerinden birisi de hangi kullanıcıların profilini ziyaret ettiğini rahat bir şekilde görmesi. Bu nedenle pek çok yan uygulama kullanan kişiler gerçek sonuçları elbette göremiyor. Söz konusu profilime bakanlar özelliğiyle ilgili geliştirme yapılacağına dair iddialar kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti.

BOMBA ÖZELLİK

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia edildi. Uygulaman Beta sürümlerinde yeni özellikler test ederek Instagram'a entegre ediyor.