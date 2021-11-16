Tık dolandırıcılığı dosyası! Google, "fake" içerikleri öne çıkararak sadece Türk halkını zehirliyor!

Bu yasa ile internet medyasına da bir düzenleme geleceğini ifade eden Murat Kırık, "Yasa ile birlikte tık tuzağının önüne geçmek ve vatandaşları doğru şekilde yönlendirebilmek adına, doğrudan yapısal olarak internet haber sitelerinden doğru/özgün içerikler oluşturmasını bekleyeceğiz. Yasanın internet medyasına/haberciliğine de bir düzenleme getireceğinden bahsetmek mümkün. İnternet haber sitelerinin denetim ve kontrolü sağlanmış olacak. Sadece 'tık tuzağı' ile reklam geliri elde etme oyununun da önüne geçilmiş olacak." sözlerini kullandı.

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