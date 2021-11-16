Tık dolandırıcılığı dosyası! Google, "fake" içerikleri öne çıkararak sadece Türk halkını zehirliyor!

'Google News' sistemini kullanarak tık ve reklam dolandırıcılığı yapan haber sitesi görünümündeki web portalları son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılmaya başlandı. Sabah'ın aktardığına göre gerçek dahi olmayan 'Ünlü isim öldü' 'O şirket battı' tarzı içerikleri siteleri üzerinden yayına sokan portallar, para kazanmak uğruna yalan haberlerle hem insanların hayatını suistimal ediyor hem de vatandaşın doğru haber alma hakkını engelliyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Ali Murat Kırık ilk olarak 'Google News' sistemine açıklık getirdi: Google News, yapı itibarıyla bir haber kaydı. Google'ın belli algoritmalara göre, haber içeriklerini öne çıkardığı bir alan. Google; içerikler/yapı/özgünlük/uzunluk gibi kriterlere göre haberleri sıralıyor ve Google News akışına ekliyor.
Örnek 'Fake' haber
REKLAM UĞRUNA TIK DOLANDIRICILIĞI
Algoritmanın 'özgünlük' nedeniyle; sahte, yalan, dikkat çekici, algı oluşturucu haberleri ön plana çıkardığını ifade eden Murat Kırık, "Diğer sitelerde olmayan içeriklerin burada doğrudan ön plana çıkması tıklanma oranlarını artırıyor. Tıklanma oranlarının artması demek; Google reklamlarının da görüntüleneceği anlamına geliyor. Reklamları tıklatabilmek adına, insanlar bir şekilde 'Tık dolandırıcılığı'na çekmiş olunuyor." dedi.
Örnek 'Fake' haber
FAKE HABER' EN ÜST SIRALARA GELİYOR