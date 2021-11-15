Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi



Sadece SpaceX, Starlink projesi kapsamında 2 binden fazla uyduyu Uzay'a bıraktı. NTV'de yer alan habere göre, bu projede ilk hedef 12 bin uydu ancak şirket bu sayının 40 bine çıkabileceğini de söylüyor.



330 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ

Avrupa Uzay Ajansı'nın bünyesinde Uzay Çöpü Ofisi kuruldu. Bu ofisten yapılan açıklamaya göre uzayda 330 fazla çöp kalıntısı bulunmakta.

Bunlardan 330 milyonu 1 mm - 1 cm çapı arasında. Yaklaşık 1 milyonu ise 1 cm - 10 cm çapında. Ofisin hesabına göre Dünya'nın etrafında çapı 10 cm'den büyük olan çöp sayısı ise yaklaşık 36 bin 500.