Call of Duty: Vanguard'da skandal! Kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları...

Batı menşeli oyun firmaları İslam'a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak algı operasyonlarına devam ediyor.
Özellikle çocukların zihin dünyasını bulunduran oyunların son örneği Call of Duty: Vanguard oldu.
Merakla beklenen oyunu geçtiğimiz hafta yayınlayan firma bir skandala da imza attı.
KUR'AN-I KERİM SAYFALARI KANA BULANDI
Oyunun zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an-ı Kerim'den sayfaların göründüğü belirlendi.
MÜSLÜMAN KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkilerin ardından Kur'an-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard firması Müslüman kullanıcılarından özür diledi.
"Call of Duty Orta Doğu" sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek şunlar söylendi: