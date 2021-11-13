Call of Duty: Vanguard'da skandal! Kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları...

Batı menşeli oyun firmaları İslam'a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak algı operasyonlarına devam ediyor.

Özellikle çocukların zihin dünyasını bulunduran oyunların son örneği Call of Duty: Vanguard oldu.

Merakla beklenen oyunu geçtiğimiz hafta yayınlayan firma bir skandala da imza attı.