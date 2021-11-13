Ah sanal dünya! Son günlerde herkes bunu konuşuyor: Metaverse nedir?





-İnsanlar, metaverse sayesinde, evinden dışarı adım atmadan dijital oyun sitesinde arkadaşlarıyla buluşacak, alışveriş yapacak hatta başka şehirde oturan ailesini ziyaret edebilecek.



--İnsanların hayal edebileceği her şeyi yapabileceği bu evren, 10-15 yılda kurulabilecek.



- Metaverse, milyarlarca dolarlık bir ticarete de ev sahipliği yapacak.