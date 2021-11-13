Ah sanal dünya! Son günlerde herkes bunu konuşuyor: Metaverse nedir?

Teknolojiyle birlikte 'sanal dünya' hayatımızın merkezine yerleşti. Meta' (öte) ve 'universe' (evren) kelimelerinin birleşimiyle oluşan 'metaverse' son günlerin en çok konuşulan meselesiydi. Peki, sanal evren denilen metaverse, aslında neydi?
-Geleceğin sosyal medyası olarak tanımlanan bu ortam, sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal dünyaya bağlanıp birçok farklı ortama girebilmeyi vadediyor.
-İnsanlar, metaverse sayesinde, evinden dışarı adım atmadan dijital oyun sitesinde arkadaşlarıyla buluşacak, alışveriş yapacak hatta başka şehirde oturan ailesini ziyaret edebilecek.
--İnsanların hayal edebileceği her şeyi yapabileceği bu evren, 10-15 yılda kurulabilecek.
- Metaverse, milyarlarca dolarlık bir ticarete de ev sahipliği yapacak.
TEMELİ 1992'DE ATILDI
Metaverse'ün temeli, bilim kurgu yazarı Neal Stephenson tarafından 1992'deki romanı Snow Crash'te atıldı. Romanda avatarlarla temsil edilen insanların yapay zeka ile etkileşime girebiliyor.
İLK ADIM FACEBOOK'TAN
Yeniden markalaşmaya giden Facebook, ismini meta olarak değiştirdi. Şirket, erişimini sanal gerçekliğe doğru genişletti.
YATIRIMCILARDAN TAM NOT
ABD'li yatırım şirket Morgan Stanley, metaverse'ün ilgi çekici bir yatırım konusu olduğunu söyledi.