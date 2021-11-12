İnstagram çöktü mü son dakika? Açıklama geldi mi? İnstagram'da sorun mu var? 12 Kasım İnstagram...

Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram'da pek çok kullanıcı sorun yaşadığını dile getiriyor.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
12 Kasım akşam saatlerinde bir çok kullanıcı İnstagram'da hata aldıklarını belirtiyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
EKİM AYINDA DA ÇÖKMÜŞTÜ!
Geçen ay sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düşmüştü. Başka bir ifadeyle 7 saat süren çöküş nedeniyle Facebook saniyede 2 milyon dolar erimişti.
ayrıntılar geliyor...