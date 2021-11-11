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    • Teknoloji
    • 11.11.2021 16:03
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    • 11.11.2021 16:03
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    GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Bir dönemin efsanesi yenilenerek dönüyor! GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir?

    Bir dönemin efsane oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto (GTA) serilerinin yenilenmiş versiyonları çıkıyor. Rockstar Games'in GTA Trilogy Edition'ı duyurmasıyla birlikte oyunun tutkunları detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Yılların efsanesi yenilenerek dönüyor. Peki, GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir? İşte yenilenmiş versiyona dair merak edilenler...

    GTA Trilogy ne zaman çıkacak?

    Rockstar Games tarafından hazırlanan Grand Theft Auto (GTA) serileri şüphesiz ki dünyanın en çok beğenilen ve oynanan oyunları arasında yer alıyor. Rockstar Games bir sürpriz yaparak 3 seriyi de yenilerek Trilogy paketiyle satışa sunuyor. Peki, GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir? İşte detaylar...

    GTA TRİLOGY NE ZAMAN ÇIKACAK?

    GTA Trilogy Definitive Edition serisinin bugün ya da yarın satışa sunulması bekleniyor. Versiyonun 2022 yılının ilk yarısında ise Android ve iOS platformlarına gelecek.

    İşte merak edilenler;

    GTA TRİLOGY DEFİNİTİVE EDİTİON HAKKINDA

    Grand Theft Auto: The Trilogy Rockstar North tarafından tasarlanan, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan Grand Theft Auto serisinin 2001'in Ağustos'unda GTA III, 2002'nin Ağustos'unda GTA Vice City ve 2004'ün Ağustos'unda da piyasaya çıkarılan GTA San Andreas oyunlarının birleşimi olan bir pakettir.

    Xbox için 19 Ekim 2005 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 20 Kasım 2005'te PlayStation 2 platformuna uyarlanmıştır. Ve en son olarak 30 Haziran 2009'da Microsoft Windows platformuna uyarlanmıştır.

    GTA 3 (2001)

    GTA 3, DMA Design (şimdi ise Rockstar North) tarafından tasarlanılarak, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan Grand Theft Auto serisinin üçüncü oyunudur.

    PlayStation 2 için 10 Ağustos 2001 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 20 Mayıs 2002 tarihinde Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için, en son olarak 28 Temmuz 2003'te Xbox platformuna uyarlanmıştır.

        GTA Vice City (2002)

        GTA Vice City, Rockstar North tarafından tasarlanılarak, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan GTA serisinin bir parçasıdır.

        PlayStation 2 için 20 Ağustos 2002 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 12 Mayıs 2003 tarihinde Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için, en son olarak 20 Eylül 2003 tarihinde Xbox platformuna uyarlanmıştır.

        GTA San Andreas (2004)

        GTA San Andreas, Rockstar North tarafından tasarlanılarak, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan GTA serisinin bir parçasıdır.

        PlayStation 2 için 10 Ağustos 2004 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 7 Haziran 2005'te Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar ve Xbox platformuna uyarlanmıştır.
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        Haberler Teknoloji GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Bir dönemin efsanesi yenilenerek dönüyor! GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir?
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