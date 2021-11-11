GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Bir dönemin efsanesi yenilenerek dönüyor! GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir?

Rockstar Games tarafından hazırlanan Grand Theft Auto (GTA) serileri şüphesiz ki dünyanın en çok beğenilen ve oynanan oyunları arasında yer alıyor. Rockstar Games bir sürpriz yaparak 3 seriyi de yenilerek Trilogy paketiyle satışa sunuyor. Peki, GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir? İşte detaylar...
GTA TRİLOGY NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA Trilogy Definitive Edition serisinin bugün ya da yarın satışa sunulması bekleniyor. Versiyonun 2022 yılının ilk yarısında ise Android ve iOS platformlarına gelecek.
İşte merak edilenler;
GTA TRİLOGY DEFİNİTİVE EDİTİON HAKKINDA
Grand Theft Auto: The Trilogy Rockstar North tarafından tasarlanan, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan Grand Theft Auto serisinin 2001'in Ağustos'unda GTA III, 2002'nin Ağustos'unda GTA Vice City ve 2004'ün Ağustos'unda da piyasaya çıkarılan GTA San Andreas oyunlarının birleşimi olan bir pakettir.
Xbox için 19 Ekim 2005 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 20 Kasım 2005'te PlayStation 2 platformuna uyarlanmıştır. Ve en son olarak 30 Haziran 2009'da Microsoft Windows platformuna uyarlanmıştır.
GTA 3 (2001)
GTA 3, DMA Design (şimdi ise Rockstar North) tarafından tasarlanılarak, Rockstar Games tarafından piyasaya çıkarılan Grand Theft Auto serisinin üçüncü oyunudur.
PlayStation 2 için 10 Ağustos 2001 tarihinde piyasaya çıkarılan oyun, 20 Mayıs 2002 tarihinde Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için, en son olarak 28 Temmuz 2003'te Xbox platformuna uyarlanmıştır.