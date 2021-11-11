GTA Trilogy ne zaman çıkacak? Bir dönemin efsanesi yenilenerek dönüyor! GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir?

Rockstar Games tarafından hazırlanan Grand Theft Auto (GTA) serileri şüphesiz ki dünyanın en çok beğenilen ve oynanan oyunları arasında yer alıyor. Rockstar Games bir sürpriz yaparak 3 seriyi de yenilerek Trilogy paketiyle satışa sunuyor. Peki, GTA Trilogy ne zaman çıkacak? GTA Trilogy Definitive Edition nasıl indirilir? İşte detaylar...

GTA TRİLOGY NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA Trilogy Definitive Edition serisinin bugün ya da yarın satışa sunulması bekleniyor. Versiyonun 2022 yılının ilk yarısında ise Android ve iOS platformlarına gelecek.

İşte merak edilenler;