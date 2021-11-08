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    • Teknoloji
    • 08.11.2021 21:13
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    • 08.11.2021 21:13
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    Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim problemi mi var?

    Son dakika haberi... Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter, bu akşam yaşanan erişim sorunu ile gündem oldu. Yurt genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanırken, kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor...

    Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter, bu akşam yaşanan erişim sorunu ile gündem oldu. Yurt genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanırken, kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor...

    Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

    TWİTTER ÇÖKTÜ!
    Dünyaca popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmediği ve zaman zaman uygulamaya girişte sıkıntı yaşandığı görüldü. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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    Tarihin önündeki engeller kalkıyor
    Haberler Teknoloji Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'a erişim problemi mi var?
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