Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? Hangi cihazlarda oynanıyor? Netflix Games nedir, nasıl oynanır?

ÇEVRİMDIŞI OYUNLAR DA YER ALACAK

Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Netflix oyunları çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix'te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.

Bazı oyunları çevrimdışı da oynanabilir olarak da sunacak olan Netflix Games platformuna, ilerleyen zamanlarda her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlanıp, eklenecek.