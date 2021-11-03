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    • Teknoloji
    • 04.11.2021 09:46
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    • 04.11.2021 09:46
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    Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? Hangi cihazlarda oynanıyor? Netflix Games nedir, nasıl oynanır?

    Netflix Games hakkında aramalar hız kazandı. Online dizi ve film izleme platformu Netflix, oyun sektörüne resmen ilk adımını attı. Şu anda sadece android cihazlarda oynanabilen 5 oyun tanıtıldı. Peki, Netflix Games nedir, nasıl oynanır? Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Netflix Games nedir, nasıl oynanır?

    Netflix oyun sektörüne ilk adımını attı. Netflix Games ile üyeliği olanlar artık oyun oynayabilecek. Netflix Games yeni oyun kütüphanesi ile fiziksel oyunlardan akıl oyunlarına ve kalamar oyunlarına (Squid Games) kadar çeşitli oyun içeriklerini müşterilerine sunacak. Şimdilik sadece Android cihazlarda oyananabilen 5 oyun kullanıcılara sunulmuş vaziyette. Peki, Netflix Games nedir, nasıl oynanır? Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler!

    NETFLİX OYUNLARI NASIL OYNANIR?

    Oyunları oynamak için Netflix üyeliği gerekiyor. Reklamlar, ekstra ücret ve uygulama satın alımları yok.

    Netflix Mobil oyunları şu anda Android cihazlarda mevcut. Ayrıca oyunlar çevrimdışı da oynanabiliyor.

    NETFLİX'TE HANGİ OYUNLAR VAR?

    Stranger Things 1984 (BonusXP)
    Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
    Shooting Hoops (Frosty Pop)
    Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
    Teeter Up (Frosty Pop)

        NETFLIX'TE NASIL OYUN OYNANACAK?

        Netflix Games'e ulaşmak için Netflix hesabında oturum açıp, profile giriş yapıldığında:

        Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.

        Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

        Oyunların varsayılan dili, otomatik olarak kullanıcıların Netflix profilinde belirttiği tercihe uygun olacak. Tercih edilen dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.

        ÇEVRİMDIŞI OYUNLAR DA YER ALACAK

        Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Netflix oyunları çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix'te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.

        Bazı oyunları çevrimdışı da oynanabilir olarak da sunacak olan Netflix Games platformuna, ilerleyen zamanlarda her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlanıp, eklenecek.
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