Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? Hangi cihazlarda oynanıyor? Netflix Games nedir, nasıl oynanır?

Netflix oyun sektörüne ilk adımını attı. Netflix Games ile üyeliği olanlar artık oyun oynayabilecek. Netflix Games yeni oyun kütüphanesi ile fiziksel oyunlardan akıl oyunlarına ve kalamar oyunlarına (Squid Games) kadar çeşitli oyun içeriklerini müşterilerine sunacak. Şimdilik sadece Android cihazlarda oyananabilen 5 oyun kullanıcılara sunulmuş vaziyette. Peki, Netflix Games nedir, nasıl oynanır? Netflix Games hangi oyunlar var, ücretsiz mi? İşte tüm merak edilenler!
NETFLİX OYUNLARI NASIL OYNANIR?
Oyunları oynamak için Netflix üyeliği gerekiyor. Reklamlar, ekstra ücret ve uygulama satın alımları yok.
Netflix Mobil oyunları şu anda Android cihazlarda mevcut. Ayrıca oyunlar çevrimdışı da oynanabiliyor.
NETFLİX'TE HANGİ OYUNLAR VAR?
Stranger Things 1984 (BonusXP)
Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
Shooting Hoops (Frosty Pop)
Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
Teeter Up (Frosty Pop)