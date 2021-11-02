Facebook yüz tanıma sistemini kapatacak! Toplumsal endişeler sonrası geri adım...

Pesenti, yüz tanıma teknolojisinin toplumdaki yeri hakkında pek çok endişe olduğuna işaret ederek, düzenleyicilerin halen kullanımını yöneten net bir kurallar dizisi sağlama sürecinde olduğunu ve söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE SİYAHİLERİ MAYMUNA BENZETMİŞTİ