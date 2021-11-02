Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 02.11.2021 21:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 21:50
    ABONE OL

    Facebook yüz tanıma sistemini kapatacak! Toplumsal endişeler sonrası geri adım...

    Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    Facebook yüz tanıma sistemini kapatacak

    Yeni ismiyle Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, bir blog yazısında, Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacaklarını bildirdi.

    Yüz tanıma ayarını seçen kişilerin artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanımlanamayacağını belirten Pesenti, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verilerinin silineceğini kaydetti.

    "TOPLUMSAL ENDİŞELERE KARŞI YÜZ TANIMA İÇİN OLUMLU KULLANIM DURUMLARINI TARTMAMIZ GEREKİYOR"

    Pesenti, "Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Yüz tanıma teknolojisini halen güçlü bir araç olarak gördüklerini vurgulayan Pesenti, bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

        Pesenti, yüz tanıma teknolojisinin toplumdaki yeri hakkında pek çok endişe olduğuna işaret ederek, düzenleyicilerin halen kullanımını yöneten net bir kurallar dizisi sağlama sürecinde olduğunu ve söz konusu belirsizlik nedeniyle yüz tanıma kullanımının bir dizi kullanım durumuyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna inandıklarını kaydetti.

        DAHA ÖNCE DE SİYAHİLERİ MAYMUNA BENZETMİŞTİ

        Daha önce de Facebook'un video öneri sistemi, siyah kişilerin yer aldığı bir görüntüyü primatlar (maymun) etiketi ile göstermişti. Tepki çeken olayın ardından, söz konusu özellik devre dışı bırakılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi
        Haberler Teknoloji Facebook yüz tanıma sistemini kapatacak! Toplumsal endişeler sonrası geri adım...
            SON DAKİKA