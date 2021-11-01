En zorunu başardılar: Uzayda 'uzay biberlerinden' Tako yapıldı

Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.
UZAYDA TAKO YAPTILAR
ISS'te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD'de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan "Tako" yaptıklarını açıkladı.
CUMA ZİYAFETİ
McArthur açıklamasında "Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!" ifadelerini kullandı.