Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Samsung, LG, ZTE, Sony...

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kötü haberi duyurdu. WhatsApp kullanamayacak telefonların listesine haberimizde yer verdik. 1 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle WhatsApp uygulaması bir çok telefonda çalışmayacak. iOS ve Android model telefon kullananlar yoğun olarak hangi telefonlarda uygulamanın açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İşte, WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri tam liste!
İPHONE 6 WHATSAPP KULLANAMAYACAK MI?
1 Kasım 20201 tarihi itibariyle Whatsapp uygulamasının açılmayacağı telefon modellerinden bir tanesi de iPhone 6S olacak. Ancak iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, iOS 9 sistemini iOS 10'a yükseltirse uygulamayı kullanabilecekler.
WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 1 KASIM 2021!
APPLE
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
SAMSUNG
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.