Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Samsung, LG, ZTE, Sony...

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kötü haberi duyurdu. WhatsApp kullanamayacak telefonların listesine haberimizde yer verdik. 1 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle WhatsApp uygulaması bir çok telefonda çalışmayacak. iOS ve Android model telefon kullananlar yoğun olarak hangi telefonlarda uygulamanın açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İşte, WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri tam liste!