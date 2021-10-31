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    • Teknoloji
    • 01.11.2021 09:10
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    • 01.11.2021 09:10
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    Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Samsung, LG, ZTE, Sony...

    1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri belli oldu. Milyonlarca kullanıcı uygulamanın kendi telefonlarında çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Özellikle Samsung ve İphone kullanıcıları yoğun olarak araştırmalar yapıyor. Bizler de WhatsApp'ın güncellenmeyeceği telefonları ve modelleri haberimizde liste halinde paylaştık. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021?

    takvim.com.tr
    Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021?

    Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kötü haberi duyurdu. WhatsApp kullanamayacak telefonların listesine haberimizde yer verdik. 1 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle WhatsApp uygulaması bir çok telefonda çalışmayacak. iOS ve Android model telefon kullananlar yoğun olarak hangi telefonlarda uygulamanın açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İşte, WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri tam liste!

    İPHONE 6 WHATSAPP KULLANAMAYACAK MI?

    1 Kasım 20201 tarihi itibariyle Whatsapp uygulamasının açılmayacağı telefon modellerinden bir tanesi de iPhone 6S olacak. Ancak iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, iOS 9 sistemini iOS 10'a yükseltirse uygulamayı kullanabilecekler.

    WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 1 KASIM 2021!

    APPLE

    iPhone SE,

    iPhone 6S,

    iPhone 6S Plus

    SAMSUNG

    Samsung Galaxy Trend Lite

    Galaxy Trend II

    Galaxy SII

    Galaxy S3 mini

    Galaxy Xcover 2

    Galaxy Core

    Galaxy Ace 2

    LG

    Lucid 2;

    Optimus F7;

    Optimus F5;

    Optimus L3 II Dual;

    Optimus F5;

    Optimus L5;

    Best L5 2

    Optimus L5 Dual;

    Optimus L3 II;

    Optimus L7;

    Optimus L7 II Dual;

    Optimus L7 II;

    Optimus F6 Enact;

    Optimus L4 II Dual;

    Optimus F3;

    Optimus L4 II;

    Best L2 2;

    Optimus Nitro HD ? 4X HD;

    Optimus F3Q.

        ZTE

        Grand S Flex;

        V956;

        Grand X Quad V987;

        Large Memo.

        Huawei

        Ascend G740;

        Ascend Mate;

        Ascend D Quad XL;

        Ascend D1 Quad XL;

        Ascend P1 S;

        Ascend D2.

        SONY

        SonySony Xperia Miro

        Sony Xperia Neo L

        Xperia Arc S.

        DİĞER

        Alcatel One Touch Evo 7

        Archos 53 Platinum

        HTC Desire 500

        Caterpillar Cat B15

        Wiko Cink Five

        Wiko Darknight

        Lenovo A820

        UMi X2

        Faea F1

        THL W8
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        Haberler Teknoloji Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Samsung, LG, ZTE, Sony...
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