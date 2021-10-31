Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek? Whatsapp güvenlik kodu değiştirme nasıl yapılır? Doğrulama kodu nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada popüler olan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulamasında her sohbet ayrı ayrı şifreleniyor ve kullanıcılar Whatsapp güvenlik kodu ile ilgili bilgileri yoğun bir şekilde araştırıyor.Whatsapp güvenlik kodu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
WHATSAPP GÜVENLİK KODU DEĞİŞTİ NE DEMEK?
Başka bir kişiyle aranızdaki uçtan uca şifrelenmiş sohbetler, söz konusu sohbette yaptığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için kullanılan özel bir güvenlik koduna sahiptir.
Bu kodu kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Her sohbetin benzersiz bir kodu vardır. Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak endişelenmeyin, bu kodlar gerçek anahtarın kendisi değildir. Gerçek anahtar her zaman gizli tutulur.
Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar bazen değişebilir. Bunun nedeni sizin veya karşınızdaki kişinin WhatsApp'ı yeniden yüklemesi ya da telefonunu değiştirmesi olabilir.