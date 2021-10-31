Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek? Whatsapp güvenlik kodu değiştirme nasıl yapılır? Doğrulama kodu nasıl alınır?

Bu kodu kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Her sohbetin benzersiz bir kodu vardır. Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak endişelenmeyin, bu kodlar gerçek anahtarın kendisi değildir. Gerçek anahtar her zaman gizli tutulur.

Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar bazen değişebilir. Bunun nedeni sizin veya karşınızdaki kişinin WhatsApp'ı yeniden yüklemesi ya da telefonunu değiştirmesi olabilir.