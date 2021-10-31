Whatsapp güvenlik kodu değişti ne anlama geliyor? Whatsapp güvenlik kodu değiştirme! Doğrulama kodu nasıl alınıyor?

Popüler mesajlaşma uygulamasını kullananlar Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Güvenlik olayları bu tür uygulamalarda üst düzeyde tutuluyor ve özellikle diğer adıyla uçtan uca şifrelenmiş olan sohbet ayarları ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Peki Whatsapp güvenlik kodu değiştirme nasıl yapılır? Doğrulama kodu nasıl alınır? Teknoloji severlerin güncelemelerin yakından takip ettiği güncellemelerin yanı sıra Whatsapp güvenlik kodu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
WHATSAPP GÜVENLİK KODU DEĞİŞTİ NE DEMEK?
Başka bir kişiyle aranızdaki uçtan uca şifrelenmiş sohbetler, söz konusu sohbette yaptığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelendiğini doğrulamak için kullanılan özel bir güvenlik koduna sahiptir.
Bu kodu kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Her sohbetin benzersiz bir kodu vardır. Gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu doğrulamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Güvenlik kodları, sohbet ettiğiniz kişiyle paylaştığınız özel anahtarın görünür versiyonlarıdır. Ancak endişelenmeyin, bu kodlar gerçek anahtarın kendisi değildir. Gerçek anahtar her zaman gizli tutulur.
Uçtan uca şifrelemede kullanılan kodlar bazen değişebilir. Bunun nedeni sizin veya karşınızdaki kişinin WhatsApp'ı yeniden yüklemesi ya da telefonunu değiştirmesi olabilir.