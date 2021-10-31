İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? Samsung, LG, ZTE, Sony...

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri belli oldu. Milyonlarca kullanıcı uygulamanın kendi telefonlarında çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Özellikle Samsung ve İphone kullanıcıları yoğun olarak araştırmalar yapıyor. Bizler de WhatsApp'ın güncellenmeyeceği telefonları ve modelleri haberimizde liste halinde paylaştık. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021?