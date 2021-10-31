İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021? Samsung, LG, ZTE, Sony...

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri belli oldu. Milyonlarca kullanıcı uygulamanın kendi telefonlarında çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Özellikle Samsung ve İphone kullanıcıları yoğun olarak araştırmalar yapıyor. Bizler de WhatsApp'ın güncellenmeyeceği telefonları ve modelleri haberimizde liste halinde paylaştık. Peki; İphone 6 Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp hangi telefonlardan kaldırılacak 1 Kasım 2021?
İPHONE 6 WHATSAPP KULLANAMAYACAK MI?
1 Kasım 20201 tarihi itibariyle Whatsapp uygulamasının açılmayacağı telefon modellerinden bir tanesi de iPhone 6S olacak. Ancak iPhone SE (2016), iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları, iOS 9 sistemini iOS 10'a yükseltirse uygulamayı kullanabilecekler.
WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDAN KALDIRILACAK 1 KASIM 2021!
APPLE
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
SAMSUNG
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.