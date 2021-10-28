YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor, neden hata veriyor? YouTube ne zaman düzelecek? Bir hata oluştu!

AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, YouTube'da özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

YOUTUBE HAKKINDA

YouTube, video barındırma web sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır.