YouTube çöktü mü sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Bazı YouTube kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor, neden hata veriyor? YouTube ne zaman düzelecek? Bir hata oluştu sorunu nedir?
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
YouTube'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Video platformu YouTube'^da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
İşte sorunun kaynağı;
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Ana sayfasında yerine çıkan "Bir hata oluştu" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, YouTube'da özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
YOUTUBE HAKKINDA
YouTube, video barındırma web sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır.