Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 28.10.2021 22:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 22:38
    ABONE OL

    Mark Zuckerberg duyurdu: Facebook şirketinin adı Meta olarak değişti

    Son dakika haberleri... Son dönemde erişim sorunları ve şirket içinden gizli belgelerin deşifre olmasıyla gündeme gelen ABD'li Facebook isim değişikliğine gitti. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını bünyesinde barındıran Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı “Meta” olarak adlandırılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Facebook adını değiştirdi!

    Son dönemde erişim sorunları, veri ihlalleri ve şirket içinden gizli belgelerin deşifre olmasıyla gündeme gelen ABD'li Facebook isim değişikliğine gitti.

    Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiği duyurdu.

    Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.

    Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.

    İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." ifadesini kullandı.

    Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.

    Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.

    "UMARIM ZAMANLA BİR METAVERSE ŞİRKETİ OLARAK GÖRÜLÜRÜZ"
    Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

    Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.

        Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Facebook'un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla "MVRS" kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

        Facebook'un isim değişikliği haberi, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda denetimlerinin arttığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştiriyordu.

        Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle sosyal medya uygulaması Facebook, şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.

        SON DÖNEMDE SIKINTILARLA GÜNDEMDE
        Sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'da 4 Ekim akşamı yaklaşık 6 saatlik küresel bir hizmet kesintisi yaşandı.

        Sayısız komplo teorisinin ortaya atıldığı sürecin sonunda, Facebook'tan yapılan açıklamada, olayın hatalı biçimde yapılan bir konfigürasyon değişikliğinden kaynakladığı vurgulanmıştı.

        ŞİRKETİN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTAYA DÖKÜLDÜ
        ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı Frances Haugen, sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

        ABD Kongresi'nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen'ın ortaya çıkardığı kurum içi yazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insan kaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortak oldu.

        CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beri platform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.


        APPLE'DAN BOYKOT TEHDİDİ
        Habere göre sosyal medya devi, insan tacirlerinin en az 2018'den beri platformda hesaplar oluşturduğunun hatta reklam satın aldığının farkındaydı. Şirket, platformlarında yerel kölelik içeriğinin kaldırılmasını hedefleyen "İnsan Sömürü Politikası" programını Mayıs 2019'a kadar başlatmadı. Apple, insan kaçakçılığını desteklediği için marketlerinden Facebook ürünlerini kaldırmakla tehdit etti. Kurum bu tehditleri bertaraf etmek için birtakım düzenlemeler yaptı fakat bunlar göz boyamaktan öteye gitmedi.

            2021 başında yayımlanan raporlara göre insan kaçakçıları, Facebook ve sahip olduğu platformlar üzerinden "ev işçileri" ilanı girerek suç işlemeye devam etti. Ancak platform algoritması bu hesaplara Facebook'un politikalarını ihlal etmediği gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.

            ALGORİTMASI AYAKLANMALARI KÖRÜKLÜYOR
            Facebook'a yönelik ağır suçlamalarda bulunan şirketin eski çalışanlarından Frances Haugen, İngiltere Parlamentosu'na verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

            Facebook algoritmalarının bölücü niteliğinden dolayı birçok ülkede ayaklanmaların körükleneceğini ileri süren Haugen, "Facebook'un etkileşimine bağlı sıralamalar bölücü, kutuplaştırıcı içeriği çoğaltıyor ve ona yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Facebook adını değiştirdi!
            Haberler Teknoloji Mark Zuckerberg duyurdu: Facebook şirketinin adı Meta olarak değişti
                SON DAKİKA