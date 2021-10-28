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    • Teknoloji
    • 28.10.2021 11:48
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    • 28.10.2021 11:48
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    Japonlar uçan motosiklet üretti! 680 bin dolar...

    Japonya'da bir şirket 'hoverbike' olarak adlandırılan uçan motosiklet üretti. 680 bin dolarlık etiket fiyatı sahip olan araç satışa çıktı. Sınırlı sayıda üretilecek motosikleti görenler ise şaşkınlık içinde kalıyor.

    Japonlar uçan motosiklet üretti!

    Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla müşterilerini bekliyor. "XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet, tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca havada kalabiliyor.

    Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

    ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo'nun yoğun trafik sorunu bu motosikletlerle çözülebilir.

        Ancak Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda uçmasına engel. Yarış pistinde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Katano, bu sebeple Japonya'da aracın yakın zamanda yalnızca bu tür pistlerde kullanılabileceğini söyledi.

        Katano, alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor.
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        Haberler Teknoloji Japonlar uçan motosiklet üretti! 680 bin dolar...
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