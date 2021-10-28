Japonlar uçan motosiklet üretti! 680 bin dolar...

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla müşterilerini bekliyor. "XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet, tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.
ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo'nun yoğun trafik sorunu bu motosikletlerle çözülebilir.