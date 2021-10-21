Ne film ne de şaka olmaz olsun böyle araba! Dünyanın gelmiş geçmiş en tuhaf arabaları bedava verseler alınmaz... Dönem dönem üretilen bu garip tasarımlı araçlar, çoğu zaman kullanıma sunulan araçlardan bile daha çok dikkat çekiyor. Koleksiyon veya dikkat çekme amaçlı üretilen bu araçların çoğu bedava verilse de alınmayacak cinsten olsalar da, kimse göz atmadan geçmiyor. İlginç tasarımlarıyla bir dönem üretilmiş ama daha sonra bazı sebeplerden üretimi durdurulan arabalar, araba koleksiyoncularını peşinden sürüklüyor. İşte dünyanın en ilginç araba tasarımları...
Venturi Eclectic
2006 yılında tanıtılan Venturi Eclectic, güneş paneli ve rüzgar türbini gibi güç kaynaklarına sahip olduğu için ayrı bir öneme sahip. Elektrik prizi aracılığıyla da şarj edilebilen araç, bu şarj ile 22.5 km mesafe kat edebiliyor.
L'Oeuf Electrique
L'Oeuf Electrique. Zamanın şartları doğrultusunda minimal ekipmanla ortaya çıkan bu araç, mühendis Paul Arzens tarafından tasarlanmış. Motorsuz haliyle sadece 60 kg ağırlığa sahip olan, önde 2, arkada tek olmak üzere toplam 3 tekerleği bulunan 1942 model L'Oeuf Electrique, "elektrikli yumurta" anlamına geliyor. Elektrik motoru eklenince 90 kg, piller eklendiğinde de toplam 350 kg ağırlığa ulaşan araç, iki yolcu ile saatte 60 km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarj ile yaklaşık 100 km yol alabiliyor.