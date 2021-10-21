Ne film ne de şaka olmaz olsun böyle araba! Dünyanın gelmiş geçmiş en tuhaf arabaları bedava verseler alınmaz... Dönem dönem üretilen bu garip tasarımlı araçlar, çoğu zaman kullanıma sunulan araçlardan bile daha çok dikkat çekiyor. Koleksiyon veya dikkat çekme amaçlı üretilen bu araçların çoğu bedava verilse de alınmayacak cinsten olsalar da, kimse göz atmadan geçmiyor. İlginç tasarımlarıyla bir dönem üretilmiş ama daha sonra bazı sebeplerden üretimi durdurulan arabalar, araba koleksiyoncularını peşinden sürüklüyor. İşte dünyanın en ilginç araba tasarımları...