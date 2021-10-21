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    • Teknoloji
    • 21.10.2021 22:12
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    • 21.10.2021 22:22
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    Facebook Fransız basın kuruluşlarına telif ödemesi yapacak!

    Facebook, birçok Fransız basın kuruluşların ürettiği ve kullanıcılarca paylaşılan içeriklere ilişkin ödeme yapılması konusunda Genel Bilgi Basın İttifakı (APIG) ile anlaşma imzaladı. APIG Başkanı Pirre Louette, yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın Fransız yasalarının uygulanmasını sağlayacağını ve Fransız basın kuruluşlarına önemli finansman katkısında bulunacağını belirtti.

    AA
    Facebook Fransızlara ödeme yapacak!

    ABD'li sosyam medya platformu Facebook, birçok Fransız basın kuruluşların ürettiği ve kullanıcılarca paylaşılan içeriklere ilişkin ödeme yapılması konusunda Genel Bilgi Basın İttifakı (APIG) ile anlaşma imzaladı.

    Facebook'tan yapılan açıklamada, birçok yerel ve ulusal Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG ile anlaşma imzalandığı, bu çerçevede, kullanıcıların paylaştığı ve bu basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağı bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu basın kuruluşlarının ayrıca Ocak 2022'de Fransa'da yürürlüğe girecek "Facebook News" uygulamasına erişimi olacağı belirtildi.

    ÖNEMLİ FİNANSMAN KATKISI OLACAK
    APIG Başkanı Pirre Louette, yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın Fransız yasalarının uygulanmasını sağlayacağını ve Fransız basın kuruluşlarına önemli finansman katkısında bulunacağını belirtti.

    Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke Fransa olmuştu.

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