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    • Teknoloji
    • 20.10.2021 10:28
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    • 20.10.2021 10:35
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    Sosyal medya platformu Facebook'tan isim değiştirme hamlesi! Instagram ve WhatsApp da Facebook'un içine alınacak

    Dünya çapında en büyük sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket unvanını değiştirmek için harekete geçti. Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismini açıklaması bekleniyor. Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

    Facebook isim değiştirme hamlesi

    Facebook radikal bir değişiklik yaparak şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı iddia edildi.

    Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

    UYGULAMA İSMİ KORUNACAK
    Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

    1.3 MİLYAR ÜYESİ VAR
    Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal Medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.

    İsim değişikliği olacağı yönündeki haber, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda giderek daha fazla denetim yaptığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştirmekteydiler.

    Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle Facebook sosyal medya uygulaması şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.

        Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinin faaliyet alanlarını büyütürken ana şirket isimlerini değiştirmeleri sıra dışı bir uygulama değil.

        Faaliyetlerini internetteki arama motoru ve reklamcılık hizmetlerinin ötesine taşımak isteyen Google, 2015 yılında Alphabet Inc ana holdingini kurarak birimlerini onun bünyesinde toplamıştı.

        Verge'ün haberine göre, Facebook'un marka ismini değiştirmesi şirketin metaverse adlı sanal evreni inşa etme planının da bir yansıması.

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