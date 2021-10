Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom’dan bedava internet 2021 nasıl yapılır?

Türk Telekom Sil Süpür Bedava İnternet



Türk Telekom'un abonelerine sunduğu kampanyalardan birisi olan sil süpür uygulaması her hafta bedava internet vermektedir. Düzenli bir şekilde her hafta internet kazanmak isteyenler, sil süpür uygulamasını telefonlarına indirerek bu fırsattan anında yararlanabilir. Her hafta Perşembe günü saat 08:00 yenilendiği için haftalık Türk Telekom bedava internet hediyenizi almayı unutmayın.