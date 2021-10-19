Türk Telekom'dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom'dan bedava internet 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İnternet günlük hayatın ihtiyaçları arasında yer alıyor ve paketi yetmeyenler daha fazla internet kazanmayı ve fazla para ödememeyi istiyor. Peki Türk Telekom'dan bedava internet nasıl kazanılır? İşte yanıtı...
Türk Telekom Sil Süpür Bedava İnternet
Türk Telekom'un abonelerine sunduğu kampanyalardan birisi olan sil süpür uygulaması her hafta bedava internet vermektedir. Düzenli bir şekilde her hafta internet kazanmak isteyenler, sil süpür uygulamasını telefonlarına indirerek bu fırsattan anında yararlanabilir. Her hafta Perşembe günü saat 08:00 yenilendiği için haftalık Türk Telekom bedava internet hediyenizi almayı unutmayın.
Türk Telekom Arayanı Bil 1 GB Bedava İnternet
Faturalı veya faturasız abonelere özel olarak sunulan arayanı bil servisine abone olarak bedava internet kazanabilirsiniz. Anında 1 GB kazanmak için arayanı bil servisine üye olmanız yeterlidir. Ücretli olan arayanı bil servisine 1 aylık abone olanlara haftalık 1 GB bedava internet veren Türk Telekom 6 aylık aboneliğe ise aylık 1 GB hediye internet vermektedir.
Türk Telekom E-Fatura Bedava 1 GB İnternet
Sadece faturalı hat sahiplerine özel olan e-fatura hediye internet kampanyasına katılarak anında 1 GB bedava internet kazanmanız mümkündür. Kampanyadan faydalanmak için 1GB e-mail adresiniz yazıp 3008 göndermeniz yeterlidir. Her abone bu kampanyadan 1 defa yararlanmaktadır.