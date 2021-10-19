Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom’dan bedava internet 2021 nasıl yapılır?

Türk Telekom Arayanı Bil 1 GB Bedava İnternet



Faturalı veya faturasız abonelere özel olarak sunulan arayanı bil servisine abone olarak bedava internet kazanabilirsiniz. Anında 1 GB kazanmak için arayanı bil servisine üye olmanız yeterlidir. Ücretli olan arayanı bil servisine 1 aylık abone olanlara haftalık 1 GB bedava internet veren Türk Telekom 6 aylık aboneliğe ise aylık 1 GB hediye internet vermektedir.

Türk Telekom E-Fatura Bedava 1 GB İnternet



Sadece faturalı hat sahiplerine özel olan e-fatura hediye internet kampanyasına katılarak anında 1 GB bedava internet kazanmanız mümkündür. Kampanyadan faydalanmak için 1GB e-mail adresiniz yazıp 3008 göndermeniz yeterlidir. Her abone bu kampanyadan 1 defa yararlanmaktadır.