Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 19.10.2021 22:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 22:39
    ABONE OL

    Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom’dan bedava internet 2021 nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun ilgi gören GSM kampanyaları arasında Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet yer alıyor. Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızda büyük öneme sahip, sevdiklerinizle görüşme, gündemden haber alma, sosyalleşme gibi pek çok duruma kolaylık sağlayan internet paketleri bazen yetmeyebiliyor. Bu durumda kullanıcılar ekstra internet kampanyalarını araştırıyor ve özellikle bedava kazınılanları merak ediyor. Peki Türk Telekom’dan bedava internet 2021 nasıl yapılır? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet!

    Türk Telekom'dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom'dan bedava internet 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İnternet günlük hayatın ihtiyaçları arasında yer alıyor ve paketi yetmeyenler daha fazla internet kazanmayı ve fazla para ödememeyi istiyor. Peki Türk Telekom'dan bedava internet nasıl kazanılır? İşte yanıtı...

    Türk Telekom Sil Süpür Bedava İnternet

    Türk Telekom'un abonelerine sunduğu kampanyalardan birisi olan sil süpür uygulaması her hafta bedava internet vermektedir. Düzenli bir şekilde her hafta internet kazanmak isteyenler, sil süpür uygulamasını telefonlarına indirerek bu fırsattan anında yararlanabilir. Her hafta Perşembe günü saat 08:00 yenilendiği için haftalık Türk Telekom bedava internet hediyenizi almayı unutmayın.

    Türk Telekom Arayanı Bil 1 GB Bedava İnternet

    Faturalı veya faturasız abonelere özel olarak sunulan arayanı bil servisine abone olarak bedava internet kazanabilirsiniz. Anında 1 GB kazanmak için arayanı bil servisine üye olmanız yeterlidir. Ücretli olan arayanı bil servisine 1 aylık abone olanlara haftalık 1 GB bedava internet veren Türk Telekom 6 aylık aboneliğe ise aylık 1 GB hediye internet vermektedir.

    Türk Telekom E-Fatura Bedava 1 GB İnternet

    Sadece faturalı hat sahiplerine özel olan e-fatura hediye internet kampanyasına katılarak anında 1 GB bedava internet kazanmanız mümkündür. Kampanyadan faydalanmak için 1GB e-mail adresiniz yazıp 3008 göndermeniz yeterlidir. Her abone bu kampanyadan 1 defa yararlanmaktadır.

        Hediye Sosyal Medya Bedava İnternet Kampanyası

        Hediye sosyal medya kampanyasına katılan Türk Telekom kadın müşterileri tek seferde 25 TL yüklemeleri halinde 1 ay boyunca WhatsApp için 1 GB, Facebook ve Twitter için 1 GB olmak üzere toplam 2 GB hediye cepten bedava internet kazanıyor. Kampanyaya katılmak için SOSYAL PAKET yazıp 5555 göndermeniz yeterlidir.

        Türk Telekom Mor Hediye Bedava İnternet Kampanyası

        Türk Telekom faturasız hat kullanıcılarına özel olarak yaptığı bu kampanyada ücretsiz hediye 1 GB internet vermektedir. 30 gün geçerli hediye interneti almak için MOR HEDIYE yaz 4545'e göndermen yeterli. 25 tl üstü yüklemeye 1 GB Cepten İnternet kazanmak için hemen yükleme yapabilirsin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AB raporuna tepki!
        Haberler Teknoloji Türk Telekom’dan anında 1 GB ücretsiz internet! Türk Telekom’dan bedava internet 2021 nasıl yapılır?
            SON DAKİKA