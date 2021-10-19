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    • Teknoloji
    • 19.10.2021 14:39
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    • 19.10.2021 15:02
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    NASA'dan korkutan asteroit uyarısı! Dünya'ya çarpacak mı?

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki haftalarda 7 asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini bu asteroitlerden bir tanesinin Empire State binası büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Öte yandan uzaydan gelecek tehlike sonrası oluşacak mülteci krizine de dikkat çekildi.

    NASA’dan korkutan asteroit uyarısı!
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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'ne göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.

    '2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.



    Bunlardan birinin bile yolunun Dünya'yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor. Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.


    DÜNYA NE KADAR HAZIR?
    Bir asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi. Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.


        Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.



        EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİ
        Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmesi olduğunu bildirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.

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