NASA'dan korkutan asteroit uyarısı! Dünya'ya çarpacak mı?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'ne göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.

'2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.